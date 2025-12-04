Verschollener Flug MH 370: Neue Suche startet am 30. Dezember 2025

Seit dem 8. März 2014 ist Malaysia Airlines Flug 370 mit 239 Menschen an Bord im Indischen Ozean verschollen. Jetzt soll eine letzte Suche starten.

Das Unternehmen Ocean Infinity wird Ende dieses Monats eine neue Suchaktion nach dem Wrack starten. Der Vertrag mit der Regierung Malaysias sieht vor, dass das Unternehmen nur bei Erfolg, also wenn es die Überreste des verschollenen Flugzeuges auch tatsächlich findet, eine Bezahlung erhält.

Flug MH 370 war am 8. März 2014 verschollen, nachdem die Boeing 777 den Kurs geändert hatte und in Richtung Indischer Ozean geflogen war. Alle 239 Menschen an Bord wurden mittlerweile für tot erklärt.

Trotz jahrelanger Suche konnten bisher nur einzelne kleinere Wrackstücke entdeckt werden, das Flugzeug und seine Insassen wurden nie gefunden.

Experten gehen davon aus, dass einer der Piloten, mit höherer Wahrscheinlichkeit der Kapitän, die Kursänderung und den Absturz vorsätzlich verursacht hat, so wie rund ein Jahr später der deutsche Pilot Andreas Lubitz, der einen A320 absichtlich abstürzen ließ und damit zum 149-fachen Mörder wurde.

