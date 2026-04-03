Islamisten im Iran schießen US-Flugzeug ab - beide Piloten gerettet

Die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran haben ein US-Kampfflugzeug abgeschossen. Beide Piloten konnten gerettet werden.

++ Bereits kurz nach dem Absturz konnte das erste Besatzungsmitglied gerettet werden. Am 5. April vermeldeten die USA, dass auch das zweite Crewmitglied in Sicherheit sei. Die Rettung erfolgte durch eine bodengebundene Kommandoaktion ++

Wie die USA bestätigt haben, wurde eine zweisitzige F-15E Strike Eagle über dem Iran abgeschossen. Laut Berichten israelischer Medien und des US-Senders "Foxnews" konnte eines der beiden Besatzungsmitglieder gerettet werden. Nach dem zweiten werde noch gesucht. Es ist der erste Verlust eines US-Flugzeuges über dem Iran in diesem Krieg.

Indes vermeldeten iranische Staatsmedien, dass derjenige, der die Crew "tötet oder gefangen nimmt" eine hohe Belohnung erhalte.

Der Iran gilt seit der Machtübernahme der Islamisten im Jahr 1979 (seither Islamische Republik Iran) als Unterstützer des internationalen Terrorismus und Islamismus. Seit etwas über einem Monat führen Israel und die USA eine gemeinsame Luftoperation gegen die Islamische Republik Iran durch, um das Atomwaffenprogramm sowie das ballistische Raketenprogramm des islamistischen Terror-Regimes in Teheran zu stoppen.

Die McDonnell Douglas F-15 ist ein zweistrahliger Luftüberlegenheitsjäger, der grundsätzlich von einem Piloten geflogen wird. Bei der F-15E Strike Eagle handelt es sich um die zweisitzige Jagdbomber-Variante, dessen Besatzung aus einem Luftfahrzeugführer und einem Waffensystemoffizier (WSO) besteht.

(red)