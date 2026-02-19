Buch "Der Absturz von Birgenair 301" jetzt als Hardcover erschienen

Im vergangenen Jahr wurde das Buch "Der Absturz von Birgenair Flug 301 - Urlaubsreise in den Tod" als Softcover veröffentlicht. Aufgrund der großen Nachfrage zum 30. Jahrestag der Katastrophe im September 2026 ist das Buch jetzt zusätzlich auch als Hardcover erschienen.

Informationen zum Buch



• A5

• 96 Seiten

• 25 Abbildungen

• ISBN 978-3-565-25467-5

• Preis EUR 16,99,-- (zzgl. Versandspesen)

Auszug möglicher Bezugsquellen: Onlineshop des Verlages (ideal für Deutschland) Manz.at oder Falter-Onlineshop (geringere Versandkosten für österreichische Leser). Außerdem kann das Buch "Birgenair Flug 301 - Urlaubsreise in den Tod" unter Angabe der ISBN 978-3-565-25467-5 über alle Buchhandlungen in Österreich und Deutschland bezogen werden.

Bei keinem anderen Flugzeugunglück kamen mehr Deutsche ums Leben als beim Absturz einer Charter-Boeing 757 der Birgenair vor der Küste der Dominikanischen Republik in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 1996. Das Unglück jährt sich auf den Tag genau heute zum 30. Mal. Bereits vor 10 Jahren veröffentlichte der angesehene österreichische Luftfahrtjournalist und 25-fache Buchautor Patrick Huber auf Austrian Wings eine umfassende Reportage zu diesem Unfall. Im November 2025 veröffentlichte er mit Unterstützung der Trauma-Therapeutin Sybille Jatzko sein Buch "Der Absturz von Birgenair Flug 301 - Urlaubsreise in den Tod", das auch über österreichische Buchhandlungen erhältlich ist. Eine Rezension finden Sie hier.

Neuauflage als Hardcover

Aufgrund der großen Nachfrage rund um den 30: Jahrestag ist das Buch "Birgenair Flug 301 - Urlaubsreise in den Tod" jetzt auch als Hardcover erschienen. Es kann ab sofort im Onlineshop des Verlages, sowie verschiedenen Buchhändlern (zB "Manz.at" oder dem "Falter-Shop") bezogen und unter Angabe der ISBN 978-3-565-25467-5 in allen Buchhandlungen bestellt werden.

