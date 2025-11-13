Eurowings stockt Angebot ab Klagenfurt auf

Der Sommerflugplan 2026 bringt eine erfreuliche Kapazitätserweiterung am Flughafen Klagenfurt: Eurowings stockt die bestehende Verbindung zwischen Köln und Klagenfurt von bislang zwei auf drei wöchentliche Flüge – jeweils Montag, Mittwoch und Freitag - auf. Das entspricht einem Kapazitätsplus von 50% auf dieser Strecke und stellt damit 23.400 Sitzplätze in den Markt.

Nordrhein-Westfalen zählt laut Angaben des Klagenfurter Flughafens zu den bedeutendsten Herkunftsmärkten für den Kärntner Tourismus. Mit der Aufstockung der Eurowings-Verbindung wird dieser Markt noch besser erschlossen. Besonders attraktiv ist dabei das große Einzugsgebiet rund um Köln, das auch grenzüberschreitend in die Niederlande reicht. Schon jetzt verzeichnet der Flughafen Klagenfurt eine spürbare Nachfrage durch niederländische Gäste auf dieser Strecke.

Zusätzlich zur touristischen Bedeutung entwickelt sich der Flughafen Köln/Bonn auch im Streckennetz von Eurowings weiter zum wichtigen Umsteigepunkt. Fluggäste aus Kärnten profitieren von attraktiven Anschlussmöglichkeiten, etwa in Richtung Berlin, Zürich, Barcelona, Heraklion, London-Heathrow oder auch Kos. Damit gewinnt die Verbindung auch für Geschäfts- und Städtereisende weiter an Relevanz, so der Kärntner Flughafen in einer Aussendung.

(red TT / KLU)