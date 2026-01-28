Emirates und Air Peace schliessen bilaterales Interline-Abkommen

Aufbauend auf ihrer bestehenden Partnerschaft haben Emirates, die weltweit grösste internationale Fluggesellschaft, und Air Peace, die grösste Airline Westafrikas, ein bilaterales Interline-Abkommen geschlossen.

Damit wird die Luftverkehrsanbindung zwischen Afrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und London deutlich erweitert. Die Vereinbarung ermöglicht Passagieren beider Fluggesellschaften ein nahtloses Reisen mit nur einem Ticket sowie durchgechecktem Gepäck auf ausgewählten Strecken und sorgt so für mehr Komfort und Bequemlichkeit.

Über die bereits bestehenden 13 Ziele in Nigeria* hinaus, die Emirates-Passagieren über das Streckennetz von Air Peace zur Verfügung stehen, erlaubt das erweiterte Interline-Abkommen nun auch Verbindungen nach Banjul (Gambia) und Dakar (Senegal) – jeweils via Abidjan – sowie nach Freetown (Sierra Leone) und Monrovia (Liberia) – jeweils via Accra. Diese zusätzlichen Ziele eröffnen noch mehr Afrika-Reisenden den Zugang zum erstklassigen Produkt, Serviceangebot und globalen Streckennetz von Emirates.

Die Vereinbarung ermöglicht es Air Peace, ihr umfangreiches Streckennetz in West- und Zentralafrika an das Emirates-Drehkreuz in Dubai anzubinden sowie an wichtige Destinationen wie London Heathrow, London Gatwick und London Stansted, Abidjan, Accra und Lagos. Angesichts der hohen Nachfrage nach Reisen zwischen Nigeria und dem Vereinigten Königreich profitieren Air-Peace-Passagiere von einer größeren Auswahl, mehr Flexibilität und globaler Reichweite.

