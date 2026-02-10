Emirates führt zweite Verbindung nach Tokio Narita ein

Ab dem 1. Mai 2026 bedient Emirates die Strecke zwischen Dubai und Tokio Narita zusätzlich mit einer modernisierten Boeing 777-300ER. Somit stehen Reisenden 28 wöchentliche Flüge mit 22.500 Sitzplätzen von und nach Japan zur Verfügung.

Der zweite tägliche Flug EK320 startet um 22:30 Uhr in Dubai und kommt am nächsten Tag um 13:30 Uhr in Tokio Narita an. Der Rückflug EK321 startet um 21:30 Uhr in Tokio Narita und kommt am nächsten Tag um 03:50 Uhr in Dubai an. Bei allen Zeiten handelt es sich um Ortszeiten. Dieser weitere Flug bietet Reisenden eine größere Flexibilität und bessere Optionen für Reisen mit mehreren Destinationen, einschließlich der bequemen Möglichkeit eines Zwischenstopps in Dubai.

Durch die Ankunft des Fluges am Nachmittag, haben Passagiere außerdem eine bessere Anbindung an das Inlandsnetz. Durch die Partnerschaften mit Japan Airlines (JAL) und All Nippon Airways bietet Emirates hier eine erweiterte Inlandsanbindung mit 36 Zielen, darunter 26 Inlands- und 10 Regionalziele. Reisende, die von Tokio Narita in Richtung Westen fliegen, profitieren von einer Ankunft in Dubai am frühen Morgen, was nahtlose Weiterverbindungen zu wichtigen Zielen in Europa, Afrika und Südamerika ermöglicht.

Modernisierte Boeing 777-300ER mit Vier-Klassen-Konfiguration

Auf den Flügen EK320 und EK321 kommt eine modernisierte Boeing 777-300ER zum Einsatz. Das Flugzeug verfügt über ein neues Kabinendesign mit modernen Farbwelten, speziell entworfenen Ghaf-Baum-Motiven sowie Holzverkleidungen. An Bord befinden sich 260 Sitze der neuesten Generation in der Economy Class, 24 Premium Economy-Sitze, 40 Business Class-Sitze in 1-2-1-Konfiguration sowie acht First Class-Suiten.

Abgerundet wird das Bord-Erlebnis durch regional inspirierte Küche mit japanischen Gerichten wie dem Kaiseki-Menü. Reisende in allen Klassen können außerdem mehr als 6.500 Kanäle mit On-Demand-Inhalten auf dem preisgekrönten Bordunterhaltungssystem Emirates ice genießen. Darunter Filme, Fernsehserien, Podcasts, Musik, Dokumentationen und vieles mehr, sowie eine Auswahl an japanischen Inhalten.

Seit Anfang Februar können Reisende der Business Class und der First Class in Narita außerdem den Chauffeur-Service von Emirates nutzen, dieser wird ab dem 1. März auch auf Premium-Kunden in Osaka ausgeweitet.

Tickets können auf emirates.at, über die Emirates-App oder über Online- und Offline-Reisebüros gebucht werden.

Emirates in Japan

Emirates fliegt seit 2002 nach Japan und bietet derzeit drei tägliche Flüge nach Tokio Narita, Tokio Haneda und Osaka an, wobei alle Flüge mit einer Mischung aus Boeing 777 und A380 durchgeführt werden und mit Emirates Premium Economy Class ausgestattet sind.

Ab dem 1. Mai wird Emirates mit der neuen Verbindung 1.240 Tonnen Fracht importieren und exportieren und somit lokalen Unternehmen umfangreiche Kapazitäten für den Transport ihrer Produkte zu wichtigen Handelsmärkten in den GCC-Staaten, Europa und Afrika bieten.

(red SLF / EK)