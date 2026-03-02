Emirates nimmt eingeschränkten Flugbetrieb wieder auf

Nach zwei Tagen Stillstand hat Emirates angekündigt, den Flugbetrieb mit heute wieder aufzunehmen, allerdings nur in stark eingeschränkter Form.

Emirates wird ab dem 2. März eine begrenzte Anzahl von Flügen durchführen. "Wir geben Kunden mit früheren Buchungen Vorrang, und diejenigen, die auf diese begrenzten Flüge umgebucht wurden, werden direkt von Emirates kontaktiert. Bitte begeben Sie sich nur dann zum Flughafen, wenn Sie benachrichtigt wurden", so die Fluglinie.

Alle anderen Flüge bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt.

Emirates beobachtet die Lage weiterhin und wird den Flugplan entsprechend anpassen. Updates werden auf unserer Website und unseren offiziellen Social‑Media‑Kanälen veröffentlicht.

"Die Sicherheit unserer Fluggäste und Mitarbeiter steht für uns stets an erster Stelle", so das Unternehmen

Hinweis an Kunden

"Die Lage bleibt dynamisch und wird kontinuierlich bewertet. Wir bitten alle Kunden dringend, sich vor der Anreise zum Flughafen auf emirates.com den Flugstatus zu prüfen und über die aktuellen Meldungen zum Flugbetrieb zu informieren und ihre E‑Mails auf Benachrichtigungen über Änderungen oder Stornierungen ihrer Flüge zu überprüfen.

Umbuchung auf einen anderen Flug. Sie können auf einen anderen Flug zu Ihrem gewünschten Reiseziel umbuchen, wenn die Reise bis zum 20. März stattfindet. Wenn Sie Ihren Flug über ein Reisebüro gebucht haben, wenden Sie sich bitte an dieses. Wenn Sie direkt bei uns gebucht haben, kontaktieren Sie uns.

Antrag auf Rückerstattung. Wenn Sie direkt bei uns gebucht haben, können Sie eine Rückerstattung Ihres Tickets beantragen, indem Sie das Rückerstattungsformular ausfüllen. Wenn Sie Ihre Flüge über ein Reisebüro gebucht haben, wenden Sie sich bitte an dieses.

Von Flugstornierungen betroffene Kunden müssen sich für die Umbuchung an ihr Reisebüro wenden. Wenn Sie direkt bei Emirates gebucht haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir möchten unsere Kunden außerdem darum bitten, ihre Kontaktdaten im Bereich Ihre Buchung verwalten auf Korrektheit zu überprüfen, um Updates zu erhalten."

Alle Check‑in‑Stellen in Dubai sind bis auf Weiteres vorübergehend geschlossen.

(red TT / EK)