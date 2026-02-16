Emirates erweitert Streckennetz in China durch Interline-Abkommen mit Loong Air

Emirates und Loong Air unterzeichneten ein Interline-Abkommen, wodurch Emirates ihre Präsenz in China ausbaut und den Reisenden Zugang zu weiteren Städten außerhalb ihrer eigenen Drehkreuze bietet.

Ab sofort haben Emirates-Reisende Zugang zu 22 Zielen in ganz China, die von Loong Air über Hangzhou, Shenzhen und Hongkong angeflogen werden. Die Städte erstrecken sich über mehrere Regionen im Osten, Nordosten, Süden, Zentrum und Südwesten Chinas. So bietet Emirates Urlaubs- und Geschäftsreisenden einen bequemen Zugang zu wichtigen inländischen Drehkreuzen wie Zhengzhou, Changchun, Haikou, Xiangyang und Dazhou.

Die Partnerschaft bietet Fluggästen außerdem die Möglichkeit, ihre Reisen mit beiden Fluggesellschaften zu einem einzigen Tarif zu buchen und vereinfacht die Gepäckabwicklung auf der gesamten Reise.

Tickets können auf www.emirates.com oder über Reisebüros gebucht werden.

Emirates in China

Emirates ist seit 2004 auf dem chinesischen Festland vertreten. Heute bedient die Fluggesellschaft fünf Großstädte mit 49 wöchentlichen Flügen nach Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen und Hangzhou mit einer Flotte aus A380, A350 und Boeing 777.

Im vergangenen Jahr nahm die Fluggesellschaft Flüge zu zwei neuen Zielen auf – Shenzhen und Hangzhou – und hat ihr Produktangebot durch den Einsatz ihrer Premium Economy Class auf diesen neuen Strecken sowie durch die Wiedereinführung ihres ikonischen A380 auf Flügen nach Shanghai weiter verbessert.

Neben Loong Air unterhält Emirates auch Partnerschaften mit Air China, China Southern Airlines und Sichuan Airlines und bietet ihren Fluggästen über ihre bestehenden fünf Drehkreuze über das eigene Streckennetz hinaus Zugang zu mehr als 110 Zielen in China.

Über Loong Air

Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd. (Abkürzung: Loong Air) wurde am 19. April 2011 gegründet. Am 29. Dezember 2013 nahm die Fluggesellschaft den Passagierverkehr auf. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Hangzhou hat Niederlassungen im Nordwesten, Südwesten und in der Mitte-Süd-Region in Xi'an, Chengdu und Guangzhou gegründet.

Loong Air startete seinen ersten internationalen Passagierflug am 28. Juni 2016. Bis heute hat die Fluggesellschaft mehrere internationale Strecken eröffnet, darunter Hangzhou=Hongkong und Xi'an=Taschkent. Außerdem hat sie Interline-Partnerschaften mit Fluggesellschaften wie Cathay Pacific und Uzbekistan Airways geschlossen.

(red SFL / EK)