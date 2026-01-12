Gedenkseite für die Absturzopfer von AUA Flug 901

Auf der Plattform "Find a grave" hat ein Luftfahrtfreund eine virtuelle Gedenkstätte für die Toten des einzigen Absturzes in der Geschichte der AUA angelegt.

Der einzige Absturz in der gesamten Geschichte der Austrian Airlines ereignete sich vor mehr als 65 Jahren in Moskau. Luftfahrtjournalist und Buchautor Patrick Huber hat dieser Tragödie im vergangenen Jahr das Buch "AUA Flug 901 - Katastrophe vor Moskau" gewidmet, die Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend um Obmann Rudi Ster zeigte bei der Ausstellung "Aircraft Inside" in Fischamend sogar Teile der verunglückten Maschine.

Online hat ein Mann namens Ron Stichert (laut Internet-Recherche ein Mitglied der Flughafenfreunde Wien) jetzt eine Gedenkseite für die Opfer des 1960 vor Moskau abgestürzten AUA-Fluges 901 gestaltet. Auf der Plattform "Find a Grave" gründete er die Gruppe "Victims of OS 901", in der Grablagen und Sterbedaten der Insassen verzeichnet sind. Wer Informationen über weitere Gräber und/oder Fotomaterial der letzten Ruhestätten hat, kann direkt mit dem Administrator Kontakt aufnehmen.

