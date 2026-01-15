Wizz Air erreicht historischen Meilenstein von 500 Millionen Passagieren

Eine halbe Milliarde Passagiere zu erreichen, ist weit mehr als ein symbolischer Meilenstein, meint man bei Wizz Air. Es sind 500 Millionen Reisen, bei denen Kunden Wizz Air gewählt haben.

„500 Millionen Passagiere zu erreichen ist ein außergewöhnlicher Meilenstein, der zeigt, dass wir die Art und Weise, wie Menschen reisen, grundlegend verändern können“, sagte József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis von 22 Jahren unermüdlichem Wachstum und konsequenter Umsetzung und spiegelt das Vertrauen wider, das hunderte Millionen Kundinnen und Kunden immer wieder in Wizz Air gesetzt haben. Wir sind nicht einfach nur gewachsen – wir haben den Markt übertroffen, unser Streckennetz erweitert, unsere Basen gestärkt und Rekordwerte bei Verkehr und Investitionen erreicht. Während viele Fluggesellschaften, die Anfang der 2000er gegründet wurden, inzwischen verschwunden sind, hat sich Wizz Air zu einer der führenden europäischen Low-Cost-Fluggesellschaften entwickelt. Dieser Meilenstein verleiht uns enorme Dynamik, um unser Netzwerk weiter auszubauen, unsere Aktivitäten zu skalieren und gemeinsam mit unseren Passagieren weltweit die Zukunft des Luftverkehrs zu gestalten.“



Was diesen Meilenstein laut Angaben der Airline selbst besonders beeindruckend macht, ist die Geschwindigkeit, mit der er erreicht wurde. Wizz Air beförderte die ersten 100 Millionen Passagiere in 11 Jahren, verdoppelte diese Zahl in nur weiteren vier Jahren und wuchs von 200 auf 300 Millionen in nur drei Jahren – trotz der COVID-Zeit. Allein in den letzten drei Jahren kamen weitere 200 Millionen Passagiere hinzu, sodass die Fluggesellschaft in knapp 22 Jahren seit ihrer Gründung 500 Millionen Passagiere erreichte. Zum Vergleich: Ein großer Mittbewerber brauchte mehr als drei Jahrzehnte, um denselben Meilenstein zu erreichen, was die Position von Wizz Air als eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften in der Geschichte der europäischen Luftfahrt unterstreicht.

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 256 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321 inklusive der "NEO"-Baureihen. Im vergangenen Jahr (2025) beförderte Wizz Air etwas mehr als 63 Millionen Passagiere.

