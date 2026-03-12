Wizz Air könnte Basis in Israel eröffnen

Bislang ist es ausländischen Fluggesellschaften verboten, eine Basis in Tel Aviv zu unterhalten. Das soll sich noch heuer ändern. Profitieren davon könnte Wizz Air. Für die ungarische Airline ist Israel ein interessanter Markt, gilt doch Ungarn, anders als einige andere Länder Europas, als "sicher" für Juden.

Eine der ausländischen Airlines, die Interesse daran haben könnten, auf dem Flughafen Tel Aviv Ben Gurion eine eigene Basis zu eröffnen, konnte die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air sein. Das berichten israelische Medien. Die Verbindungen zwischen Ungarn und Israel gelten als gut, die Flüge von und nach Israel sind für Wizz Air wichtig und das hat seinen guten Grund.

Denn Ungarn gilt für Juden als das sicherste europäisches Land, während die Zahl der sehr häufig von Muslimen und Linken begangenen antisemtischen Straftaten in anderen europäischen Ländern seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 regelrecht explodiert. In Deutschland und Österreich berichten Juden längst von "No Go Areas" und dass sie sich nicht mehr trauen, Kippa oder Davidstern offen zu tragen. Der israelische Schriftsteller Arye Shalicar schrieb dazu vor einiger Zeit öffentlich, dass in Deutschland für ihn als Jude derzeit die "größte Gefahr" von "jungen männlichen muslimischen Migranten" ausgehe. Solche oft problematischen jungen Männer gibt es in Ungarn (anders als in Deutschland, Österreich, Frankreich oder Großbritannien) kaum. Progressive islamische Gelehrte, wie der angesehene Experte Abdel-Hakim Ourghi, haben das Problem (anders als viele linke Politiker) längst erkannt und benannt und den islamischen Antisemitismus sowie die damit oft einhergehende Gewaltbereitschaft der Antisemiten öffentlich kritisiert. Auch der jüdische Österreicher Arik Brauer hatte 2018 gegenüber der liberalen Wochenzeitung "Falter" bereits von einem "Problem mit dem Islam" im Hinblick auf nach Europa importierten islamischen Antisemitismus gesprochen.

Innerhalb der israelischen Luftverkehrswirtschaft werden die Pläne der Regierung, Basen ausländischer Airlines in Israel zuzulassen, kritisch gesehen. Mehrere tausend Mitarbeiter haben bereits mit Streik gedroht.

Angesichts des aktuellen Konflikts mit dem Iran dürfte sich jedoch die Frage nach Basen ausländischer Airlines in Israel auf absehbare Zeit ohnedies kaum stellen.

"Laut einer Studie der Technischen Universität Berlin ist klassischer und israelbezogener Antisemitismus unter Muslimen weiter verbreitet als unter Nicht-Muslimen."

Das Portal "Deutschlandfunk" am 6. Oktober 2025

Ob (oder wann) Wizz Air tatsächlich eine Basis in Tel Aviv eröffnen wird, ist noch nicht bekannt. Der israelische Carrier EL AL Israel Airlines ist gegen die Pläne einer Liberalisierung und lehnt Basen ausländischer Fluggesellschaften in Tel Aviv ab.

(red)