Airport Bratislava (Pressburg) startet mit kräftigem Wachstum ins Jahr 2026

Der Flughafen M. R. Štefánik begann das Jahr 2026 mit einem Passagierwachstum von bis zu 127 Prozent. Die erfolgreichsten Strecken waren jene nach Barcelona und Kaschau/Košice.

Der Flughafen M. R. Štefánik in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, auf Deutsch besser bekannt als Pressburg, begann das Jahr 2026 mit einem historischen dreistelligen Passagierwachstum. Im Januar wurden insgesamt 195.110 Passagiere abgefertigt, das sind 127 Prozent mehr als im Januar 2025, als 86.000 Passagiere abgefertigt wurden.

„Das Betriebsergebnis vom Januar dieses Jahres stellt erneut einen historischen Monatsrekord für den Flughafen Bratislava dar. Die Rekordzahl von 195.110 Passagieren ist die höchste Zahl an abgefertigten Passagieren im Januar in der gesamten 75-jährigen Geschichte des Flughafens und das absolut beste Januar-Ergebnis“, bestätigte Dušan Novota, Generaldirektor des Flughafens M. R. Štefánik.

„Es ist offensichtlich, dass sich die Eröffnung der Basis der Fluggesellschaft Wizz Air mit einer Vielzahl neuer Flugverbindungen im Jahr 2026 in einem Rekordanstieg der Passagierzahlen an unserem Flughafen niederschlägt. Zu den meistgenutzten Flugverbindungen ab Bratislava gehören Barcelona und Košice (Deutsch: Kaschau) dank täglicher Flüge, aber auch die Neuzugänge Neapel und Alicante“, fügte Dušan Novota hinzu.

Im Januar kamen außerdem vier völlig neue Flugverbindungen von Bratislava mit Wizz Air hinzu, und zwar regelmäßige Flüge nach Kutaisi in Georgien, nach Chișinău in Moldawien, nach Larnaca auf Zypern und nach Eriwan in Armenien.

A321neo von Wizz Air beim Start in Bratislava/Pressburg; die Eröffnung der slowakischen Wizz Air Basis war ein Booster für den Verkehr am BTS - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Der unregelmäßige Charterverkehr wurde von Flügen von Bratislava nach Salalah in Oman, Punta Cana in der Dominikanischen Republik und auf die Insel Phu Quoc in Vietnam dominiert.

Die Zahl aller Starts und Landungen stieg im Januar um 35 Prozent (insgesamt 2.001 Flüge im Januar), und auch der Luftfrachtverkehr verzeichnete ein Wachstum.

BTS-Betriebsstatistik Januar 2026

Passagiere: 195.110 (+ 127 % gegenüber 2025)

Flüge: 2.001 (+ 35 % gegenüber 2025)

Fracht: 1.643 Tonnen (+ 18 % gegenüber 2025)

Top-Destinationen: Barcelona, Kaschau/Košice, London, Neapel, Alicante

(red SM / SL / BTS)