Flughafen Pressburg mit 151 Prozent Wachstum im Februar

Der Flughafen M. R. Štefánik in der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava hat im Februar eine Rekordzahl von 212.945 Passagieren abgefertigt.

Im Vergleich zum Februar des Vorjahres, als der Flughafen etwa 84.000 Passagiere bei Ankünften und Abflügen abfertigte, ist dies ein deutlicher dreistelliger Anstieg von bis zu 151 Prozent gegenüber dem Vorjahr! Gleichzeitig ist dies die höchste Passagierzahl im Februar in der gesamten 75-jährigen Geschichte des Flughafens.

„In den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 haben wir am Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg bereits mehr als 408.000 Passagiere abgefertigt. Laut den Januar-Statistiken des internationalen Flughafenverbands ACI Europe ist der Flughafen Bratislava zum am schnellsten wachsenden Flughafen Europas in der Kategorie der mittelgroßen Flughäfen geworden. Auch der Anstieg um 151 % im Februar gegenüber dem Vorjahr bestätigt das außergewöhnlich dynamische Wachstum, da die Flughäfen in Europa im Durchschnitt nur um etwa vier Prozent wachsen“, teilte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik, mit.

Zu den meistgenutzten Zielen gehörten im Februar Direktflüge von Bratislava nach Barcelona, London, Kaschau/Košice, Alicante, Neapel und Malaga.

Im zweiten Monat des Jahres stieg auch der Flugverkehr am Flughafen, d. h. die Anzahl der Starts und Landungen. Insgesamt gab es 2.088 Ankünfte und Abflüge, 31 % mehr als im Februar 2025.

Der Luftfrachtverkehr stieg um 24 Prozent auf 1.759 Tonnen.

