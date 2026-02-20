Weiter Chaos am Flughafen Wien, während in Bratislava geflogen wird

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen heißt es "nichts geht mehr" am Flughafen Wien, und das alles wegen Schnee, der im Winter ja nun wirklich nichts Besonderes ist. Am Flughafen im benachbarten Bratislava/Pressburg läuft der Betrieb dagegen, trotz Schnee, normal.

Flugchaos pur, totaler Stillstand am Flughafen Wien, und das nur weil es über Nacht geschneit hat. Zwar verlautbarte der Flughafen Wien in der Früh noch, dass man damit rechne, dass der Betrieb ab 10 Uhr wieder laufen solle, aber ein Blick auf die Anzeigetafel zeigt, dass nach wie vor nichts geht. Hinter den Kulissen wird die Kritik der Mitarbeiter am Sparkurs des Managements immer lauter. Seit Jahren werde in vielen Bereichen Personal ausgedünnt, deshalb sei der Winterdienst schon mit Wetterlagen überfordert, die man früher problemlos "handeln" konnte.

"Das Management bejubelt öffentlich immer seine tolle Leistung, aber beim Personal wird gespart. Immer mehr Arbeit für immer weniger von uns", heißt es in einer Mail eines frustrierten Mitarbeiters an "Austrian Wings".

Der Beweis: Der Winterdienst am Flughafen Bratislava schafft das, wozu Wien nicht imstande ist: den Flugbetrieb sicherzustellen.

Nur eine halbe Autostunde östlich des Wiener Flughafens liegt der Flughafen Bratislava Stefanik. Obwohl auch dort winterliche Wetterbedingungen herrschen, läuft der Flugbetrieb völlig normal.

Während in Wien "cancelled" steht, wird in Bratislava pünktlich geflogen.

(red HT, TT, CvD)