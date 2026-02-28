Iran-Krieg: A380 von Emirates in Wien gestrandet, Emirates, Etihad und Qatar stellen Betrieb ein

Der Krieg zwischen der Islamischen Republik Iran auf der einen und Israel sowie den USA auf der anderen Seite, hat massive Auswirkungen auf den Flugverkehr weltweit. Die drei großen Golfairlines haben den Betrieb völlig eingestellt, tausende Passagiere sind weltweit gestrandet. In Wien hängt ein A380 von Emirates fest.

Die Islamische Republik Iran, seit Jahrzehnten ein Unterstützter des internationalen Terrorismus und des Islamismus, attackiert nicht nur Israel mit Gegenschlägen, sondern beschießt auch mehrere Golfstaaten mit Raketen. Das Terror-Regime in Teheran beschoss sogar ein Luxushotel in Dubai. Die von der Islamischen Republik ausgehende Gewalt gegen andere Staaten in Nahost hat zur Folge dass die drei großen Golfairlines Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways ihren Betrieb vorübergehend vollständig eingestellt haben. Tausende Passagiere weltweit sind deshalb gestrandet.

Die Betriebseinstellung von Emirates führte unter anderem dazu, dass auf dem Flughafen Wien Schwechat ein Airbus A380 der Airline steht, der nicht mehr nach Dubai zurück fliegen konnte. Die Maschine mit der Kennung A6-EDV ist auf dem Kilo-Block abgestellt, die Crew in einem Hotel untergebracht. Wann Emirates und Co den Betrieb wieder aufnehmen können, ist noch nicht abzusehen.

