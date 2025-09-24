EVA Air mit neuer Premium Economy Class nach Wien

VA Air erweitert ihr Kabinenangebot auf der Strecke Wien – Taipeh und v.v. Ab 2. November 2025 setzt die private taiwanesische Airline zum ersten Mal die neue Premium Economy Class auf ihrer Boeing 787-9 auf dem Nonstop-Flug von Taipeh nach Wien ein. Ab 3. November 2025 wird EVA Air zukünftig drei Mal wöchentlich – jeweils am Montag, Donnerstag, Samstag - die beliebte Zwischenklasse ab Wien nach Taipeh anbieten.

Neue Maßstäbe mit der vierten Generation von Premium Economy Class-Sitzen

EVA Air hat im Februar die vierte Generation ihrer Premium Economy Class-Sitze mit einem branchenweit führenden Sitzabstand von 42 Zoll, d.h. von 1,07 Meter vorgestellt. Das Designkonzept erhöht die Premium Economy Class von einem „Upgrade Economy“-Standard zu einer „Business-Class-ähnlichen“-Erfahrung. Die Airline möchte damit ein verfeinertes und komfortables Kabinenerlebnis bieten und ihr umfassendes Drei-Klassen-Serviceangebot stärken. Die neue Premium Economy kann bereits u.a. auf den Strecken von Taipeh nach Jakarta, München und Mailand gebucht werden, ab November auch ab / nach Wien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Winterflugplan 2025/2026 die bei den Passagieren so beliebte und stark nachgefragte Premium Economy Class bekommen werden. Das macht die Verbindung zwischen Wien und Asien noch attraktiver. EVA Air war die erste Fluggesellschaft weltweit, die eine Zwischenklasse eingeführt hat. Seither haben wir stets auf Innovationen gesetzt, die sich an den Bedürfnissen der Passagiere orientieren und Branchentrends setzen“, sagt Edward Ho, General Manager EVA Air Österreich und CEE. „Die Sitze dieser inzwischen vierten Generation behalten die Kernphilosophie der vorherigen Generationen bei. Gleichzeitig punkten sie mit mehr Komfort, Design und Funktionalität,“ fügt er hinzu.

EVA Air fliegt jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 12:05 Uhr nonstop von Wien nach Taipeh (BR 066) mit Ankunft um 06:40 Uhr in Taipeh am Folgetag. Der Abflug von Taipeh Taoyuan Airport erfolgt jeden Sonntag, Mittwoch und Freitag um 23:35 Uhr (BR 065) – mit Ankunft in Wien Schwechat am Folgetag um 06:45 Uhr.

Großzügiger Sitzabstand für höchste Bequemlichkeit

Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze, die in einer 2-3-2-Konfiguration angeordnet sind. Das Highlight der Klasse ist der großzügige Sitzabstand von einem Meter. Mit dem Wiege-Neigungsmechanismus kann das Sitzkissen gleichzeitig nach vorne und nach oben gleiten, wodurch eine bequeme Neigung von 8 Zoll (> 20cm) erreicht wird, während der Platz für den Passagier dahinter erhalten bleibt. Jeder Sitz ist mit den branchenführenden hochauflösenden 15,6-Zoll-Breitbildmonitoren und einem Multifunktions-Unterhaltungssystem ausgestattet. Zudem verfügen die Sitze über kombinierte 110-V-Wechselstrom- und USB-Steckdosen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fluggäste entgegenzukommen.

Das neue Design betont die Privatsphäre mit seitlichen Sichtschutzwänden an den Kopfstützen und eingebauten Leselampen. Die Kopfstützen, Armlehnen und Fußstützen sind mit hochwertigem Leder gepolstert und bieten ein luxuriöses Flugerlebnis. Ausreichend Stauraum in den Armlehnen, die Fächer der Rückenlehne sowie Flaschenhalter ermöglichen es den Reisenden, persönliche Gegenstände bequem zu verstauen und zu erreichen. Armlehnen mit rollstuhlgerechtem Zugang zu den Gangsitzen sorgen dafür, dass Flugbegleiter Passagiere mit besonderen Bedürfnissen unterstützen können.

EVA Air präsentierte 1992 erstmals eine Premium Economy Class - damals unter dem Namen „Evergreen Deluxe Class“. Die Sitze waren mit 38 Zoll (rund 97 cm) deutlich größer als in der Standard-Economy Class und die ersten, die mit einem persönlichen TV-System ausgestattet waren. Die kontinuierlichen Verbesserungen der Premium Economy Class von EVA Air haben zu zahlreichen Auszeichnungen geführt, u.a. von SKYTRAX „World's Best Premium Economy Class Airlines“, „World's Best Premium Economy Class Airline Catering“ und „Best Premium Economy Class Airline Seats“.

Amenity Kits von HUNTER

EVA Air-Passagiere der Premium Economy Class erhalten auf Langstreckenflügen nach Europa stilvolle Amenity Kits in olivgrün bzw. beige. Das funktionale Outdoor-Design inkludiert einen abnehmbaren Riemen für vielseitigen Gebrauch und enthält Lotion und Lippenbalsam der Marke HUNTER für ein erfrischendes Pflegeerlebnis auf Langstreckenflügen. EVA Air setzt zudem auf hochwertige und umweltfreundliche Serviceartikel, darunter Kissen und doppelseitige Decken für höchsten Komfort, exklusive hochwertige Kopfhörer und individuelles Geschirr, das in Zusammenarbeit mit der italienischen Traditionsmarke Guzzini entwickelt wurde. Die umweltfreundlichen Servietten aus Bambusfasern unterstreichen das Engagement von EVA Air für Nachhaltigkeit. Das Premium-Serviceangebot umfasst auch Royal Laurel Class Toilette-Artikel, dunkelgraue Samtpantoffeln sowie gemischte Gourmet-Nüsse und Trockenfrüchte.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlaubersind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

