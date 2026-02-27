NEU: Flugforensik.de-Podcast: "Drama im Cockpit - tödliche Asymmetrie" erschienen

60 Menschen starben als TAROM Flug 371 am 31. März 1995 nur eineinhalb Minuten nach dem Start in Bukarest abstürzte. Es ist bis heute das schwerste Flugzeugunglück in der rumänischen Geschichte. Die beiden deutschen Flugforensiker Andreas Spaeth und Benjamin haben diese Tragödie in ihrem heute neu erschienenen Podcast aufgearbeitet.

Am 31. März 1995 startet ein Airbus A310 von TAROM aus Bukarest nach Brüssel. Die Maschine ist modern, die Piloten sind erfahren - ein Routineflug. Doch als der Kapitän kurz nach dem Abheben plötzlich ernste gesundheitliche Probleme bekommt, nimmt eine fatale Verkettung von Problemen und Fehlern ihren Lauf.

Benjamin Denes und Andreas Spaeth analysieren in der neuen Folge von Flugforensik, wie Rumäniens schwerstes Flugzeugunglück geschehen konnte. Als Pilotenexperte ordnet Manfred Weber, der jahrelang selbst als Kapitän auf der A310 gearbeitet hat, die Herausforderungen der Startphase ein und erklärt, wie das technische Problem der Maschine mit der automatischen Schubregelung hätte behoben werden können.

Die Flugforensiker haben zudem die ehemalige Chef-Flugbegleiterin von TAROM interviewt und den Journalisten und Autor Patrick Huber, der ein Buch über den Absturz veröffentlicht hat. Und das wird seine Fans freuen: Eine Wortmeldung von Claus Cordes zu diesem Fall ist auch dabei - 2021 verfasste Cordes einen Kommentar für Austrian Wings zum Absturz der Ju 52 der Ju Air.

Patrick Hubers Buch "TAROM 371" - Rumäniens schwerste Luftfahrtkatastrophe" kann man ab 13,99 Euro (zzgl. Versandkosten) hier bestellen.

Das Cover des Buches, das auch im Podcast erwähnt wird.

Es ist als Soft- oder Hardcover erhältlich und außerdem auch auf Englisch erschienen. In Österreich gibt es die deutsche und die englische Version unter anderem hier.

Die Interviewpartnerin Rucsandra Mihai bildet mittlerweile Kabinenbesatzungen aus und fort. TRAIN AVIATION heißt ihre Agentur.