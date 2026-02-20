Wintereinbruch legt Flughafen Wien schon wieder lahm

Heftiger Schneefall in der Nacht hat dazu geführt, dass der Betrieb am Flughafen Wien eingestellt werden musste. Das zweite Mal innerhalb weniger Wochen.

Bereits in der Nacht von 12. auf 13. Jänner 2026 musste der Flughafen Wien wegen winterlicher Wetterbedingungen den Betrieb einstellen. Der heftige Schneefall in der Nacht von 19. auf den 20. Februar 2026 führt nun erneut zu einem Flugchaos.

"Aus derzeitiger Sicht sollen ab 9.00 Uhr wieder einzelne Starts möglich sein, ab 10.00 Uhr auch wieder Landungen. Es ist aber weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen“, so Flughafensprecher Peter Kleemann.

Intern hagelt es derweil Kritik am Flughafen-Management. Bei der Austrian Wings Redaktion meldeten sich bereits im Jänner zahlreiche verärgerte Mitarbeiter des Flughafens, die angaben, dass aufgrund interner Sparmaßnahmen die Personaldecke enorm dünn geworden sei. Das merke man auch beim Winterdienst. In früheren Jahren haben man "wegen so einer geringen Menge Schnee nie den Betrieb einstellen" müssen, lautet die Kritik.

