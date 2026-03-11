11. Jahrestag des Germanwings-Absturzes

Heute gedenken in Deutschland und anderen Ländern Europas viele Menschen der Opfer des Absturzes von Germanwings Flug 9525. Der Airbus A320 der Lufthansa-Tochter Germanwings war am 24. März 2015 abgestürzt, nachdem der psychisch kranke Erste Offizier Andreas Lubitz seinen Kapitän aus dem Cockpit gesperrt und das Flugzeug anschließend absichtlich gegen einen Berg geflogen hatte. Der 10. Jahrestag im vergangenen Jahr war überschattet durch die Verbreitung von kranken Verschwörungstheorien.

Neben dem Täter Andreas Lubitz starben bei diesem Massenmord auch alle 149 unschuldigen Insassen von Germanwings Flug 9525. Nach Auswertung des Stimmenrekorders sowie des Flugdatenschreibers erhärtete sich der Verdacht, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz das Flugzeug vorsätzlich zum Absturz gebracht hatte. Forensische Beweise (unter anderem DNA-Spuren im Cockpit sowie an der Tür zum Flugdeck) bestätigten diese Erkenntnisse zweifelsfrei. Doch diese forensischen Beweise werden seit 2015 von der Familie des Täters in Abrede gestellt und im vergangenen Jahr schloss sich der Betreiber der Webseite "Aviation Herald" diesen Relatvierungen an und verbreitete Spekulationen und absurde Theorien. Das Urteil der Fachwelt war vernichtend. Der "Aviation Herald" habe damit seine gute Reputation verloren, man könne das Verhalten des Betreibers nicht nachvollziehen, so der überwiegende Tenor. Selbst die "Stiftung Katastrophennachsorge", die sich um Angehörige der Lubitz-Opfer kümmert, wies Hradeckys Spekulationen öffentlich zurück.

International sprachen sich Experten gegen die Behauptungen Hradeckys aus und wiesen sie klar zurück. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ebenfalls nicht den geringsten Zweifel an der alleinigen Verantwortung von Andreas Lubitz für den Absturz, wie Staatsanwalt Christoph Kumpa im Februar 2025 im großen Austrian Wings Interview sagte.

Aus Anlass des heutigen 11. Jahrestages der Katastrophe gedenkt Austrian Wings der 149 Opfer von Andreas Lubitz und empfiehlt folgende Publikationen zum Thema:

"Airliners.de" Warum sich so viele Verschwörungstheorien um den Germanwings-Absturz ranken

"Airliners.de": "So gut wie jeder Experte" halte Hradecky-Spekulationen zu Germanwings Crash für "unplausibel"

Buchrezension: "Germanwings Flug 9525 - Absturz in den französischen Alpen"

Videobeweis widerlegt Germanwings-Absturz-Spekulationen: Höhenverstellung auf 100 Fuß in einer Sekunde möglich

Germanwings 9525 - Gedanken zu "Hatern" und "Schwurblern"

AIRLINERS.de: Deutliche Kritik an Verschwörungstheorien zu Absturz von Germanwings 9525

Germanwings-Crash: Starke Leser-Kritik an "ZEIT" nach Verbreitung von Verschwörungstheorien

"Auf dem Niveau von Leugnern der Mondlandung": User-Kritik am Aviation Herald für Spekulationen zu Germanwings Absturz

Verschwörungstheorien zu Germanwings-Absturz: Expertenkritik am Aviation Herald reißt nicht ab

Renommierter "DER SPIEGEL" kritisiert Germanwings-Spekulationen von Sky

Enttäuschende Sky-Produktion zu Germanwings Flug 9525: Viel Raum für Spekulation, kaum Handfestes

Hradecky in Sky-Film mit Meinung zum Germanwings-Absturz laut deutscher Zeitung "Außenseiter"

Germanwings Absturz: "WELT" kritisiert "Ausschlachtung des Massenmordes durch Sky" auf Basis der Theorien von Simon Hradecky

Stiftung Katastrophennachsorge tritt Verschwörungstheorien zu Germanwings 9525 entgegen

Germanwings 9525: Flugkapitän Petter Hörnfeldt bestätigt Verantwortung von Andreas Lubitz für Absturz

WDR-Podcast zum Germanwings Absturz

Radio Westerwald Thementag zum Germanwings-Absturz online verfügbar

Germanwings 9525: Warum (angeblich) gelöschte Datenträger KEIN Beweis für eine "Vertuschung" oder "Verschwörung" sind

Zeitung als Vehikel für Verschwörungstheorien zur Germanwings-Katastrophe

Artikelsterie des "STERN" zu Germanwings Absturz

(red, CvD)