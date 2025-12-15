Germanwings 9525: Flugkapitän Petter Hörnfeldt bestätigt Verantwortung von Andreas Lubitz für Absturz

Am 24. März 2015 steuerte der psychisch schwer kranke Erste Offizier Andreas Lubitz einen A320 der Germanwings mit voller Absicht gegen einen Berg. Neben ihm als Täter starben auch alle weiteren 149 Menschen an Bord. Dieser Ablauf ist forensisch für jeden seriösen Experten zweifelsfrei beweisen. Trotzdem tauchten rund um den 10. Jahrestag der Katastrophe die wildesten Verschwörungstheorien auf, zum Teil befeuert vom Betreiber des "AV-Herald", Simon Hradecky. Jetzt bestätigt mit dem Flugkapitän und Ausbilder Petter Hörnfeldt, besser bekannt als "Mentour Pilot", ein weiterer namhafter Experte, dass es an der alleinigen Verantwortung von Andreas Lubitz für den Absturz nicht den geringsten begründeten Zweifel gibt.

Der Ablauf der Tragödie rund um Flug Germanwings 9525 ist so gut untersucht und nachgewiesen wie kaum ein anderes Unglück in der jüngeren Vergangenheit. Der bereits zuvor selbstmordgefährdet gewesene Germanwings-Pilot (First Officer) Andreas Lubitz sperrte Kapitän Sondenheimer aus dem Cockpit aus, als dieser von einem Toilettenbesuch wieder zurück ins Flugdeck wollte. Bei vollem Bewusstsein steuerte Lubitz den A320 anschließend gegen einen Berg, um sich und alle Insassen zu töten. Pünktlich zum 10. Jahrestag dieser Tragödie im Frühjahr 2025 tauchten Verschwörungstheorien und Behauptungen auf, die einen zum Teil an der mentalen Gesundheit der Verbreiter zweifeln lassen. In meinem Buch "Germanwings Flug 9525 - Absturz in den französischen Alpen" widme ich diesen Theorien ein eigenes Kapitel und widerlege sie in Zusammenarbeit mit Technikern und Piloten mit harten Fakten.

Mein Buch zum Absturz wird von vielen Menschen als Standardwerk zum Thema gesehen. Ich setze mich darin auch mit den Verschwörungstheorien sowie den psychologischen Hintergründen der Akteure ("wie entstehen Verschwörungstheorien", "warum sind manche Menschen so anfällig dafür", etc ...) und ihrer Anhänger auseinander.

Eines der "Hauptargumente" (wobei das Wort "Argument" in dem Fall nicht einmal ansatzweise zutrifft) der Verbreiter dieser kruden Theorien ist, dass Lubitz angeblich die an der Flight Control Unit eingestellte Flughöhe nicht (wie vom Flugschreiber aufgezeichnet) innerhalb einer Sekunde von Reiseflughöhe auf 100 Fuß verändern habe könne. Bereits am 19. März 2025 widerlegte ich mit Hilfe eines Airbus-Technikers auch diese Behauptung - Videobeweis inklusive - womit auch dieses "Argument" der Zweifler wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Auch die Stiftung Katastrophennachsorge, die sich um die Hinterbliebenen der Opfer von Andreas Lubitz kümmert, wies den fachlichen Unsinn von Hradecky und Co, wonach Andreas Lubitz nichts für den Absturz können, zurück. Bereits zuvor hatte der angesehene deutsche Luftfahrtjournalist David Hasse, Herausgeber des Portals "Airliners.de", nachgewiesen, dass sich AV-Herald Betreiber Simon Hradecky (einer der führenden Köpfe der "Zweifler") bei seiner "Argumentation" sogar selbst widersprochen hatte. Wie man es auch dreht und wendet: Für alle mir bekannten namhaften Experten, Piloten, Techniker und Fachjournalisten für Luftfahrt ist - ebenso wie für Unfallermittler und französische sowie deutsche Behörden - aufgrund der Faktenlage völlig klar, dass niemand anderer als Andreas Lubitz die Verantwortung an dem Absturz trägt. Ich kenne niemanden, der das anders sieht, sofern er sich seriös und kompetent mit dem Thema befasst.

Für "Mentour Pilot" kein Zweifel an der Tat von Andreas Lubitz

Das tat auch Cpt. Petter Hörnfeldt. Der Schwede ist erfahrener Verkehrspilot und Ausbilder mit tausenden Flugstunden Erfahrung. Einer breiten Öffentlichkeit ist er jedoch als Influencer "Mentour Pilot" bekannt, dessen Kanal auf YouTube mehr als 2,3 Millionen Menschen folgen. In seinem neuesten Video arbeitet Hörnfeldt den Absturz von Germanwings 9525 auf und kommt darin nach eingehender Recherche, getragen von seiner eigenen Kompetenz und Erfahrung als Verkehrspilot, ebenfalls zu dem Schluss, dass Andreas Lubitz alleine den Absturz vorsätzlich und bei vollem Bewusstsein verursacht hat und es keine andere Ursache gibt. Neben dem absolut empfehlenswerten WDR-Podcast zum Thema ist das Video von "Mentour Pilot" sicherlich eine der hochwertigsten und seriösesten Produktionen.

Text: Patrick Huber