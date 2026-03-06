EL AL Israel Airlines startet wieder Beförderung von Passagieren ab Israel

Nach der Ankündigung der Behörden bezüglich der Ausweitung des Betriebsrahmens am Flughafen Ben Gurion wird EL AL ab Sonntag, dem 8. März 2026, um 8 Uhr wieder Passagiere auf internationalen Flügen ab Israel befördern.

In Übereinstimmung mit den staatlich genehmigten Rahmenbedingungen wird die Anzahl der Passagiere auf Auslandsflügen in dieser Phase auf 70 pro Flug begrenzt. EL AL wird proaktiv Kunden kontaktieren, die nicht in Israel ansässig sind, sich derzeit in Israel befinden und deren Rückflug gestrichen wurde. Ihnen wird ohne zusätzliche Kosten ein Platz auf einem der 22 Ziele bedienenden Rückholflug von EL AL zugewiesen.

Der Ticketverkauf für Auslandsflüge beginnt erst nach Abschluss der Umbuchung dieser Passagiere auf einen Alternativflug. Die Umbuchungen erfolgen entsprechend dem ursprünglichen Flugdatum der Kunden, ähnlich wie bei den derzeitigen Rückholflügen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen ein spezielles Formular für die Prüfung außergewöhnlicher medizinischer und humanitärer Fälle veröffentlichen, in denen eine Ausreise aus Israel im Rahmen der Auslandsflüge beantragt wird, gemäß dem im Rahmenwerk festgelegten Ausnahmemechanismus.

EL AL wird auch weiterhin gemäß den Richtlinien der Sicherheits- und Luftfahrtbehörden operieren und seine Kunden über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Echtzeit-Updates sind kontinuierlich auf der EL AL-Website und auf den Social-Media-Konten des Unternehmens verfügbar.

(red / LY)