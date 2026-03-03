Flughafen Wien: Flugausfälle nach Nahost betreffen täglich 5.000 Passagiere

Jeder Tag Flugstopp zwischen Wien und den wegen des Iran-Konflikts derzeit nicht angeflogenen Destinationen im Nahen Osten betreffen rund 5.000 Fluggäste. Diese Zahl nannten die beiden Flughafenvorstände Julian Jäger und Günther Ofner am Montag anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz.

Insgesamt bieten derzeit 8 Fluglinien von Wien aus Flüge zu 7 Destinationen in der Krisenregion an. Der Flughafen kündigte außerdem an, bei den Parkgebühren für im Krisengebiet gestrandete Passagiere kulant zu sein.

Text & Foto: Patrick Huber