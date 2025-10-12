Fotoreportage: NATO-Tage 2025 in Mährisch-Ostrau

Am 20. und 21. September fanden im tschechischen Ostrava (Deutsch: Mährisch-Ostrau) wieder die NATO-Tage statt. Rund 150.000 Besucher kamen. Für Austrian Wings fotografierte Johannes Bauer.
Die NATO-Tage in Mährisch-Ostrau (Tschechisch: Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky) finden seit 2001 statt. Sie sind keine reine Flugschau, sondern eine Darbietung von Land- und Luftstreitkräften sowie zivilen Einsatzorganisationen Tschechiens. Auch Partnerländer sind vertreten. Nach dem NATO-Beitritt Tschechiens, das bereits früh die von Russland ausgehende Bedrohung erkannt hatte, im Jahr 1999 wurden die NATO-Tage zunächst ab 2001 in der Stadt Mährisch-Ostrau, seit 2003 auf dem nahegelegenen Flughafen Ostrava in Engelswald (Tschechisch: Mošnov) veranstaltet. Seit 2010 finden im Rahmen der NATO Days parallel die Tage der tschechischen Luftwaffe statt.
Im vergangenen Jahr wurden die NATO-Tage wegen der Hochwasserkatastrophe kurzfristig abgesagt. Heuer besuchten laut Angaben der tschechischen Behörden 150.000 Menschen die NATO-Tage, 95.000 davon am Samstag. Dazu kamen noch tausende Zaungäste. 17 Nationen waren unter den Teilnehmern.
Fliegerische Höhepunkte der NATO-Tage 2025 waren die britischen Arrows sowie der AV-8B Harrier der italienischen Marineflieger und der Low pass einer B-52 der US Air Force.
Fotoimpressionen (nicht in chronologischer Reihenfolge)