Fotoreportage: Tag der offenen Türe am Fliegerhorst Langenlebarn

Der Fliegerhorst des Bundesheeres in Langenlebarn hat eine große Geschichte, landeten hier doch einst sogar die Flugzeuge der legendären Pan Am, ehe Wien Schwechat nach dem Zweiten Weltkrieg der internationale Wiener Flughafen wurde. Außerdem ist Langenlebarn Sitz der Bundesfachschule für Flugtechnik und unter anderem Heimat der Black Hawk Staffel des Bundesheeres.

Mitte Juni lud das Heer wieder zu einem Tag der offenen Tür - diese Veranstaltungen finden bei der Bevölkerung stets großen Anklang und sind ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung.

Zukünftige Hubschrauberpilotin?

In den beiden Hangars präsentierten sich die die Luftaufklärung, die Fliegertechnik sowie die Bundesfachschule Luftfahrttechnik, während im Freien davor zahlreiche Luftfahrzeuge des Bundesheeres präsentiert wurden, darunter AW169B Lion, ein Black Hawk in der modernisierten Version S-70A42 sowie natürlich die gute alte Pilatus PC-6. Die Flugpolizei war mit einem H135 ebenfalls vertreten, denn traditionell ist die Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und Exekutive immer wieder sehr eng, beispielsweise bei der Bekämpfung von Waldbränden. Nicht in militärischem Grün oder Grau, dafür strahlend in weiß aber mit militärischer Kennung präsentierte sich die DA40 von Diamond Aircraft. Dieser Typ wird vom Bundesheer zur Grundschulung neuer Piloten eingesetzt.

Glänzende Augen bei Groß und Klein.

Die Soldaten gaben fachkundig Auskunft und informierten über Karrieremöglichkeiten beim Heer.

Neben dem Static Display konnte man zahlreiche Luftfahrzeuge auch in ihrem Element, am Himmel, bestaunen. Am Nachmittag fand eine Flugshow statt, bei der ein AW169B eine Windenbergung demonstrierte, eine PC-6 Wasser abwarf, eine PC-7 ein beeindruckendes Display flog und eine der drei C-130 Hercules des Bundesheeres mit Überflügen beeindruckte. Auch der Black Hawk war im Flug zu bestaunen.

Die Stimmung in der Truppe ist gut, seit die Politik sich endlich offen zum Heer und seinen Aufgaben bekennt und die "Mission vorwärts" ausgerufen hat.

Die Bundesfachschule für Flugtechnik ist auf dem Fliegerhorst angesiedelt und gilt als Kaderschmiede für technisches Personal - sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich.

Die Pilatus PC-7 ist ein Turboprop-Trainer, der auch bewaffnet werden kann.

Insgesamt war der Tag der offenen Tür "am Brumowski", wie der Fliegerhorst in der Truppe weiter genannt wird, ein voller Erfolg und es bleibt zu hoffen, dass das Bundesheer viele junge Damen und Herren von seiner Attraktivität als Arbeitgeber überzeugen konnte. Denn gerade im Bereich der Fliegertruppe wird dringend Nachwuchs gesucht, sei es im Cockpit oder als Techniker am Boden. Ein sicherer Arbeitsplatz ist hier garantiert.

Weitere Fotoimpressionen

Auf der DA40 nimmt das Bundesheer die Basisschulung seiner Piloten vor.

Motorsegler mit Klapptriebwerk. Auch ziviler Flugverkehr findet in Langenlebarn statt.

Die Pilatus PC-6 ist vielfältig einsetzbar.

Am Kontrollturm haben die Lotsen alles im Blick.

Infrarot-System (FLIR) zur Luftaufklärung.

Drohnen spielen eine immer wichtigere Rolle beim Militär.

Zwei PC-7 und eine DA40.

Die Flugpolizei des BMI präsentierte sich ebenfalls an einem eigenen Infostand.

Der OH-58 Kiowa wird demnächst ersetzt. Er basiert auf dem Bell 206 Jet Ranger.

Österreichs Militärmusik hat eine große Tradition und durfte beim Tag der offenen Tür in Langenlebarn natürlich nicht fehlen.

Die rotierende Bordkanone des OH-58 Kiowa ist eine effektive Waffe.

Black Hawk

AW169

Sie gewährleisten Schutz und Hilfe: Die Männer und Frauen des Österreichischen Bundesheeres.

Ein Soldat erklärt einem interessierten Jugendlichen ein Flugabwehrsystem.

Die Aufrüstung der Flugabwehr ist ein Gebot der Stunde, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt.

Eine zum Flugsimulator umgebaute Alouette III Zelle.

Saab 105 der Bundesfachschule für Flugtechnik.

Chancengleichheit: Das Bundesheer bietet absolute Gleichberechtigung. Damen stehen hier alle Karrieremöglichkeiten offen.

Flight Display des AW169 Lion.

Die PC-6 kann auch als Löschflugzeug genutzt werden, wie sie beim Flight Display eindrucksvoll demonstrierte.

Black Hawk im Flug.

Drei Hercules bildeten das Rückgrat der Transportflotte des Bundesheeres.

(red)