Schweizer "Flightforum" veröffentlicht antisemitisches Posting, zensuriert Reaktion darauf

Eigentlich gilt das Schweizer "Flightforum.ch" als seriöses Portal. Eigentlich, doch in der aktuellen Situation durfte ein User dort eindeutig antisemitische Inhalte posten. Demnach sei Israel quasi selbst Schuld daran, wenn es gehasst werde und solle doch gefälligst auf den atomaren Erstschlag des Iran warten, um dann den Zweitschlag durchzuführen. Außerdem sei Israel für die Destabilisierung des Nahen Ostens verantwortlich. Es ist eine typisch antisemitische Täter-Opfer-Umkehr.

Eine entsprechend scharfe Reaktion, die diesen Antisemitismus klar in die Schranken wies, wurde von der Administration des Forums zensuriert. Während im "Flightforum" also Antisemitismus online steht, wird jemand, der klar und entschieden dagegen antrat zensuriert.

Als der zensurierte User in einem Posting für die Allgemeinheit seinen Unmut über die Zensur ausdrückte, wurde von der Forenadministration auch dieser Beitrag sofort gelöscht, damit die eingeschränkte Meinungsfreiheit und der implizite Support für antisemitische Inhalte nur ja niemand mitbekommt.

(red TT, CvD, PH)