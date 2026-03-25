EL AL Israel Airlines hält die Luftbrücke aufrecht und kündigt einen eingeschränkten Flugplan an

Aufgrund des reduzierten Flugbetriebs weist EL AL Israel Airlines darauf hin, dass die Sitzplatzverfügbarkeit auf Auslandsflügen voraussichtlich nur noch 5 Prozent der üblichen Kapazität der Fluggesellschaft betragen wird.

Nach der Entscheidung des israelischen Verkehrsministeriums, den Flugbetrieb am Flughafen Ben Gurion einzuschränken und die Zahl der von EL AL durchgeführten Hinflüge auf 15 pro Tag mit maximal 50 Passagieren pro Flug zu begrenzen, hat die Fluggesellschaft angekündigt, eine begrenzte Anzahl von Flügen zu den folgenden Zielen durchzuführen: New York, Los Angeles, Miami, London, Paris, Rom und Athen.

Der aktualisierte Flugplan wird in den kommenden Stunden veröffentlicht, die Passagiere werden proaktiv benachrichtigt. Ankommende Flüge aus diesen Destinationen unterliegen keiner Begrenzung der Passagierzahlen.

Aufgrund der begrenzten Anzahl verfügbarer Sitzplätze erfolgt die Zuweisung der Passagiere nach einer Priorisierungsregelung, die sich nach dem ursprünglichen Flugdatum richtet. Vorrang haben außergewöhnliche humanitäre und medizinische Fälle.

EL AL betont, dass die strengen Einschränkungen des Flugbetriebs am Flughafen Ben-Gurion dazu geführt haben, dass die Fluggesellschaft ihren Betrieb umgestellt hat, um die Luftbrücke Israels zum Rest der Welt aufrechtzuerhalten. Alle Entscheidungen wurden auf der Grundlage von Sicherheits- und betrieblichen Erwägungen getroffen.

Kunden, deren Flüge gestrichen werden, erhalten eine Benachrichtigung von der Fluggesellschaft und haben Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung oder einen Gutschein für zukünftige Reisen.

(red SI / LY)