Israelische Luftwaffe zerstört Regierungsflugzeug der Islamischen Republik Iran

Es ist ein Schlag mit Symbolkraft, welcher der israelischen Luftwaffe gegen die Islamische Republik Iran gelungen ist.

Bei einem der zahlreichen Luftschläge der israelischen Verteidigungskräfte gegen Ziele in der Islamischen Republik Iran, zerstörte Israels Luftwaffe auch das offizielle Regierungsflugzeug der Islamischen Republik Iran. Der Airbus A340-300, EP-IGA, wurde laut israelischen Angaben bei einem "Präzisionsschlag" aus der Luft zerstört.

Das 1999 gebaute Flugzeug wurde ab Werk an Air Canada ausgeliefert und hatte danach noch mehrere Betreiber, unter anderem Turkish Airlines. Auf konspirativen Wegen gelangte der A340 vor etwas mehr als 10 Jahren trotz Sanktionen in den Iran und wurde dort zum Regierungsflugzeug umgebaut.

(red )