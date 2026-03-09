Israel zerstört weitere iranische F-14 Jets

Weltweite Bekanntheit erlangte die Grumman F-14 Tomcat Mitte der 1980er Jahre mit dem Film "Top Gun" mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Die US-Navy legte den wartungsintensiven Zweisitzer mit Schwenkflügeln im Jahr 2008 still. Seither flog nur noch die Luftwaffe der Islamischen Republik Iran dieses Musters. Der Iran hatte noch vor der Machtübernahme der Terror-Mullahs total 79 F-14 erhalten. Die Luftwaffe betrieb den Typ nach Ausrufung der Islamischen Republik weiter, obwohl die USA jeden technischen Support einstellten. Der Klarstand sank in den letzten Jahren auf wenige Maschinen, eine genaue Zahl wurde nie veröffentlicht. Bereits im vergangenen Jahr (12-Tage-Krieg) konnte Israel mehrere F-14 der Islamischen Republik Iran noch auf dem Boden zerstören.

Jetzt berichten israelische Medien, dass erneut mehrere F-14 bei Luftschlägen gegen den Iran zerstört worden seien. Wie viele iranische F-14 damit noch existieren oder ob überhaupt noch eine der Maschinen flugklar ist, ist unbekannt.

(red SI)