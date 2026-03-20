EL AL Israel Airlines führt zu den Pessach-Feiertagen Flügen zu 12 Destinationen durch

Im Vorfeld der Pessach-Feiertage und unter Berücksichtigung der weiterhin geltenden Einschränkungen gemäß den Richtlinien der Sicherheitsbehörden veröffentlicht EL AL den Flugplan für die kommende Woche vom 21. bis zum 28. März.

Es werden Flüge zu zwölf ausgewählten Zielen angeboten, um unter den derzeitigen Einschränkungen und unter Berücksichtigung der Nachfrage sowie der betrieblichen Kapazitäten möglichst vielen Passagieren die Ein- und Ausreise nach bzw. aus Israel zu ermöglichen. Passagiere, deren ursprüngliche Flüge für die kommende Woche zu einem der zwölf aufgeführten Ziele geplant waren, werden diesen Flügen zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt automatisch, es ist nicht erforderlich, sich an den Kundenservice zu wenden.

Bediente Ziele:

Vereinigte Staaten: New York, Miami, Los Angeles

Asien: Bangkok, Phuket, Tokio

Europa: Paris, London, Mailand, Madrid, München, Athen

Zudem werden in der kommenden Woche die Flüge nach Rom, Amsterdam, Lissabon und Warschau gestrichen.

Sollten die Sicherheitsbehörden ihre Richtlinien für den Betrieb am Flughafen Ben-Gurion lockern und somit eine Ausweitung des Flugplans ermöglichen, wird EL AL im Laufe der Woche zusätzliche Flüge anbieten, um mehr Kunden die Ein- und Ausreise nach Israel zu ermöglichen.

Kunden, die eine Stornierungsmitteilung erhalten haben oder ihren Flug stornieren möchten, haben Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung oder einen Gutschein für eine spätere Nutzung.

(red SI / PM LY)