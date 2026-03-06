Großbritannien verlegt zusätzliche Eurofighter nach Katar

Die britische Royal Air Force schickt Eurofighter auf ihre Stützpunkte nach Katar. Grund sei die von der Islamischen Republik Iran ausgehende Eskalation der Situation im Nahen Osten.

Zwar werden sich die Briten von ihren Stützpunkten in Katar aus weiterhin nicht aktiv an den Offensivoperationen de Amerikaner gegen den Iran beteiligten, doch die Eurofighter dienen dem Schutz vor Raketen- und Drohnenangriffen der Islamischen Republik Iran. "Der Iran hat inzwischen Drohnen und Raketen auf zehn Länder abgefeuert, die ihn nicht angegriffen haben. Das sind Verbündete des Vereinigten Königreichs, in denen wir Tausende Briten und militärisches Personal haben", so der britische Premierminister Starmer. Die Verlegung zusätzlicher Eurofighter erfolge nun "auf Bitten von Partnern in der Region".

Gleichzeitig gestattete Großbritannien den USA aber die Nutzung seiner Basen in Katar zur Durchführung "defensiver Einsätze".

(red)