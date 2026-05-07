Condor startet von Frankfurt aus zu drei weiteren europäischen Metropolen

Condor setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und hat Flüge zu drei der faszinierendsten Städte Europas gestartet: Mit den erfolgreichen Erstflügen von Frankfurt nach Budapest (30. April 2026) sowie Barcelona und Venedig (beides 1. Mai 2026) erweitert die Airline ihr europäisches Streckennetz um weitere Highlights und eröffnet ihren Gästen pünktlich zur Sommersaison noch mehr inspirierende Reisemöglichkeiten. Die Flüge werden sowohl von Condor als auch in Zusammenarbeit mit Partnerairlines durchgeführt. Alle Flugzeuge verfügen über eine Zwei-Klassen-Konfiguration bestehend aus Business Class sowie Economy Class.

„Wir bauen unser europäisches Streckennetz kontinuierlich aus und bieten unseren Gästen diesen Sommer Verbindungen zu 13 Städte­zielen in Europa. Damit schaffen wir noch mehr Möglichkeiten, sowohl für weltweite Fernreisen als auch für attraktive Städtereisen“, sagte David Carlisle, Director Flight Planning & Partnerships bei Condor. „Unser Fokus liegt darauf, Reisen auch durch optimale Anschlussverbindungen über Frankfurt und das komfortable Condor Flugerlebnis noch flexibler und angenehmer zu gestalten.“



Mit einem modernen Bordprodukt, attraktiver Preisstruktur und einem hohen Anspruch an Servicequalität bietet Condor ihren Gästen ein zeitgemäßes Reiseerlebnis auf Kurz- und Langstrecke. Über das Drehkreuz Frankfurt profitieren Reisende zudem von optimal abgestimmten Verbindungen zu mehr als 70 Zielen weltweit, von europäischen Metropolen bis hin zu interkontinentalen Traumdestinationen.



Die Erweiterung des City-Netzwerks ist Teil der klaren strategischen Ausrichtung von Condor: Die Airline entwickelt sich mit einem wachsenden europäischen Angebot und starker touristischer Kompetenz zu einem modernen Netzwerk-Carrier. Gäste profitieren von einer nahtlosen Anbindung über Frankfurt an das Langstreckennetz der Airline sowie von einer stetig wachsenden Auswahl an europäischen Städtezielen. Ob spontaner Kurztrip, inspirierende Städtereise oder Auftakt zu einer Fernreise, Condor macht Europa und die Welt noch ein Stück näher erlebbar.

Weitere Informationen zu den neuen Verbindungen, Flugplänen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf www.condor.com sowie über alle bekannten Vertriebskanäle.

(red / DE)