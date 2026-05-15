Cpt. Gerhard Gruber arbeitet an Buch über Montana Austria

Seine "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten" haben die Fliegerlegende Gerhard Gruber auch bei Bücherfans bekannt gemacht. Jetzt arbeitet Gruber an einem weiteren Buch, das 2027 erscheinen soll. Es befasst sich mit Montana Austria.

Am 13. Mai 1981, vor 45 Jahren also, geriet die österreichische Fluglinie Montana Austria in Houston, Texas, in den größten Waffenschmuggelskandal der US‑Geschichte. Aus diesem Anlass wurden im ORF‑Studio der Montana‑Kapitän Horst Metzner sowie der Rechtsanwalt des Unternehmens, Dr. Michael Czinglar, von Fred Turnheim interviewt.

"Seit drei Jahren recherchiere ich an einem Buch über die Fluglinie Montana‑Austria. Es wird zahlreiche bisher unbekannte Informationen enthalten, die erstmals umfassend dokumentiert werden. Die Publikation ist Ende 2027 geplant", so Flugkapitän und Buchautor ("Unglaubliche Luftfahrtgeschichten") Gerhard Gruber, der zu seinen Beweggründen für dieses Werk auf YouTube auch ein eigenes Video veröffentlicht hat.

Austrian Wings Urgestein Patrick Huber, selbst 26-facher Buchautor, darunter "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe": "Ich kenne Gerhard Grubers "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten" und weiß, wie penibel er recherchiert. Bei seinen Buchprojekten arbeitet er mit der gleichen Genauigkeit wie als technischer Gutachter. Wenn er also seit drei Jahren an einem Buch über Montana Austria arbeitet, dann traue ich mich jetzt schon zu sagen, dass dieser Titel sein absolutes Meisterwerk und DAS Standardwerk zum Thema Montana Austria wird. Ich freue mich sehr darauf, es 2027 in meinen Händen zu halten und zu lesen. Aber grundsätzlich gilt für mich persönlich ohnedies: Wenn es Gerhard Gruber schreibt, ist es in jedem Fall lesenswert."

(red TT, CvD)