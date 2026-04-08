AUA übernimmt dritte Boeing 787-9 Dreamliner: OE-LPG soll ab Juni abheben

COO Stefan-Kenan Scheib: „Wir führen den Rollover auf der Austrian Airlines Langstrecke weiter und freuen uns, zu den mittlerweile bestehenden drei Boeing 787-9 Dreamlinern bis 2028 insgesamt neun weitere Flugzeuge dieses Typs begrüßen zu dürfen. Damit wird die Austrian Langstreckenflotte modernisiert und bietet unseren Fluggästen ein exzellentes Flugerlebnis in einem effizienten Flugzeug.“

Bereits im Jänner hatte Austrian Wings darüber berichtet, nun ist es endlich soweit: Austrian Airlines hat ihren dritten Boeing 787-9 Dreamliner in der Langstreckenflotte begrüßt. „Wir führen den Rollover auf der Austrian Airlines Langstrecke weiter und freuen uns, zu den mittlerweile bestehenden drei Boeing 787-9 Dreamlinern bis 2028 insgesamt neun weitere Flugzeuge dieses Typs begrüßen zu dürfen. Damit wird die Austrian Langstreckenflotte modernisiert und bietet unseren Fluggästen ein exzellentes Flugerlebnis in einem effizienten Flugzeug“, betont Austrian Airlines COO Stefan-Kenan Scheib.

Austrian hat den Dreamliner von Lufthansa übernommen, wo die Maschine bisher mit der deutschen Kennung D-ABPE geflogen ist. Das Flugzeug wurde direkt aus Deutschland nach Taipeh überstellt, wo die Flugzeugabnahme von Lufthansa, die österreichische Registrierung und Zulassung, sowie alle Adaptierungen und Arbeiten an der Kabine vorgenommen werden.

Selbstverständlich folgt danach auch das äußere Erscheinungsbild: Von Taipeh geht der Dreamliner direkt ins spanische Teruel, wo er seine Austrian Lackierung erhalten wird. Ende Mai wird das Flugzeug schlussendlich mit der typisch rot-weiß-roten Heckflosse in Wien erwartet. Nach aktuellem Stand wird die Maschine ab 1. Juni mit der Kennung OE-LPG für Austrian Airlines im Linienbetrieb unterwegs sein. Das Flugzeug wird mit Internet an Bord der Firma Panasonic ausgerüstet sein. Die Ausstattung der gesamten Dreamliner-Flotte mit der Starlink-Technologie erfolgt sukzessive im Lauf der nächsten Jahre.

Der Rollover der Langstreckenflotte bei Austrian Airlines wurde 2024 gestartet. Seither fliegen bereits zwei Dreamliner – mit den Kennungen OE-LPL bzw. OE-LPM – für den österreichischen Hub-Carrier. Alle drei Dreamliner werden ab Juni zunächst auf den Strecken nach New York (JFK und EWR) sowie nach Chicago (ORD) unterwegs sein. Bis Ende des Winterflugplans 2028/2029 wird die Austrian Langstreckenflotte ausschließlich aus 787-9 Dreamlinern bestehen und 12 Flugzeuge umfassen.

Parallel mit der Einflottung der weiteren Dreamliner geht auch die Ausflottung der älteren Langstrecken-Maschinen bei Austrian einher. Aktuell sind noch drei Boeing 767 und sechs Boeing 777 für Austrian auf der Langstrecke unterwegs. Die Ausflottung der drei 767-Maschinen startet noch heuer.

Rollover auch auf der Kurz- und Mittelstreckenflotte

Nicht nur auf der Langstrecke ist ein umfangreicher Rollover im Gange, sondern auch auf der Kurz- und Mittelstreckenflotte: Hier erhält Austrian Airlines anstelle von 17 Embraer-Maschinen sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Die erste dieser sechs Maschinen wird für Sommer 2026 erwartet. Die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers wächst mit den zusätzlichen sechs Maschinen auf 46 Flugzeuge. Die Ausflottung der Embraer 195 wird nach aktuellem Stand bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Die nächste Embraer-Maschine wird Austrian voraussichtlich im Mai 2026 verlassen.

Unterm Strich modernisiert und harmonisiert Austrian Airlines damit ihre gesamte Flotte. Aus fünf Flotten – Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 und Boeing 787-9 – werden künftig mit der Airbus A320-Familie und den Boeing 787-9 Dreamlinern zwei hochmoderne.

(red / PM OS)