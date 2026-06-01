Austrian Airlines: Wir bringen Österreich in den Urlaub – und wieder sicher nach Hause

Austrian Airlines sendet unmittelbar vor Beginn der Sommerreisezeit ein klares Signal an alle Reisenden: Trotz der angespannten geopolitischen Lage rund um den Nahen und Mittleren Osten ist der Sommerflugplan gesichert. Innerhalb der Lufthansa Group ist die Treibstoffversorgung an allen sechs Drehkreuzen – Wien, Frankfurt, München, Zürich, Brüssel und Rom – gesichert. Ein stabiler Flugbetrieb während der Sommermonate ist damit sichergestellt.

„Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten ist Verlässlichkeit besonders wichtig. Unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen. Innerhalb der Lufthansa Group ist die Treibstoffversorgung für den Sommer abgesichert und wir sorgen für einen stabilen Flugbetrieb. Den Flügen in den wohlverdienten Sommerurlaub steht also nichts im Weg“, so Annette Mann, CEO Austrian Airlines. „Mit Austrian Airlines kommen unsere Gäste sicher und zuverlässig an ihr Urlaubsziel – und wieder nach Hause.“

Konkret werden ausbleibende Kerosinlieferungen durch die Straße von Hormuz aktuell durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zusätzlich profitiert Austrian Airlines in Wien von kurzen Versorgungswegen und der engen Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien und der OMV als wichtigstem Treibstoffpartner.

Immer wieder gefragt und so beliebt: die Klassiker rund ums Mittelmeer

Mit einem Streckennetz von mehr als 120 Destinationen weltweit bietet Austrian Airlines auch im Sommer 2026 ein umfassendes Angebot für Urlaubs- und Freizeitreisende. Besonders stark nachgefragt bleiben klassische Mittelmeer-Destinationen. Daher wurden zahlreiche zusätzliche Kapazitäten geschaffen und rund 800 zusätzliche Flüge in den Sommerflugplan integriert.

Deutlich häufiger als im Vorjahr hebt Austrian Airlines in den kommenden Wochen und Monaten unter anderem Richtung Griechenland, Spanien, Kroatien und Italien ab. Besonders Kreta mit den Destinationen Heraklion und Chania, die spanischen Balearen sowie Split und Dubrovnik zählen erneut zu den gefragtesten Sommerzielen im Austrian Airlines Streckennetz.

Viel Neues im Sommerflugplan: von Fjorden bis Vulkaninseln

Bereits erfolgreich gestartet sind die neuen Verbindungen nach Alicante und Bilbao in Spanien. Jetzt folgen weitere spannende Destinationen abseits klassischer Urlaubspfade: Kommende Woche hebt Austrian Airlines erstmals nach Bergen in Norwegen und nach Bastia auf Korsika ab. Ab 15. Juni steht zudem die griechische Insel Lesbos neu im Flugplan. Kurz darauf folgen zwei weitere besondere Destinationen: Ohrid in Nordmazedonien kommt ab 21. Juni in den Sommerflugplan, ehe Austrian Airlines ab 30. Juni erstmals direkt nach Ponta Delgada auf den Azoren fliegt – auch bekannt als das „Hawaii des Atlantiks“.

Damit reicht das Sommerangebot 2026 von nordischen Fjordlandschaften über mediterrane Inselwelten bis hin zu Vulkanlandschaften mitten im Atlantik – und bietet Reisenden sowohl klassische Sommerdestinationen als auch außergewöhnliche neue Reiseziele.

Verlässlichkeit und Flexibilität für Reisende

Sollte es wider Erwarten dennoch vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen, profitieren Gäste selbstverständlich weiterhin von flexiblen Lösungen. Fluggäste können in solchen Fällen zwischen kostenfreier Umbuchung oder vollständiger Rückerstattung wählen. „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Gästen auch in herausfordernden Zeiten maximale Planungssicherheit und Verlässlichkeit bieten“, so Mann.

(red BF / IG / OS)