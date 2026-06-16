Fotostrecke: Abflug der DC-3 und der Beech 18 vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost

Wie berichtet, hatte die Motorflugunion Klosterneuburg anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens (eine ausführliche Reportage darüber inkl. Interview mit Obmann Gustav Z. Holdosi lesen Sie demnächst auf Austrian Wings) eine DC-3 und eine Beech 18 der Schweizer Classic Formation von Hugo Mathys nach Wiener Neustadt gebracht. Die Anwesenheit der beliebten Oldtimer sprach sich in der Spotterszene schnell herum und so pilgerten zum gestrigen Abflug zahlreiche Fotografen zum Flugplatz Ost der "Allzeit Getreuen", wie Wiener Neustadt auch genannt wird. Zunächst ließ die Beech 18 ihre Motoren an und rollte zur Tankstelle. Danach erfolgte der Start-up der beiden Sternmotoren der DC-3, die bereits am Samstag getankt hatte. Während die Beech noch tankte, hob die DC-3 auf der Piste 27 ab. Kurz nach 13 Uhr beschleunigte dann auch die Beech 18 und startete zum Heimflug in die Schweiz.

Fotoimpressionen

Seit 90 Jahren begeistert die DC-3 die Menschen, wo immer sie auftaucht. Dieses ikonische Flugzeug revolutionierte den Flugverkehr und hat sich auch als legendärer "Rosinenbomber" während der Berlin-Blockade durch die Russen seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.

Um 12:17 Uhr wurde zunächst Triebwerk Nummer 2 der DC-3 gestartet, dann folgte Nummer 1.

Auf dem Flugplatz gilt eigentlich Rauchverbot, doch für diese Grand Lady der Lüfte wurde natürlich eine Ausnahme gemacht ... ;-)

Jeder der beiden Pratt & Whitney R-1830-92 Doppelsternmotoren der DC-3 leistet etwa 1.200 PS.

Das Knattern der beiden alten Motoren versetzte die anwesenden Luftfahrtfans in Entzücken.

Von rund 16.000 gebauten DC-3 fliegen 90 Jahren nach dem Erstflug noch immer etwa 150 Exemplare weltweit. Die meisten werden im Frachtverkehr eingesetzt, doch einige kommen auch auf Rundflügen zum Einsatz.

Das Model Beechraft 18 (kurz Beech 18) absolvierte seinen Erstflug im Jahr 1937 (ein Jahr später als die DC-3). Bis 1970 wurden mehr als 9.000 Exemplare gebaut.

Die Maschine der Schweizer Classic Formation stammt aus dem Jahr 1952.

Spornradflugzeuge wie die Beech 18 oder die DC-3 sind bei starkem Wind besonders anspruchsvoll zu starten und zu landen.

(red)