Fotostrecke: Abflug der DC-3 und der Beech 18 vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost

Wie berichtet, hatte die Motorflugunion Klosterneuburg anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens (eine ausführliche Reportage darüber inkl. Interview mit Obmann Gustav Z. Holdosi lesen Sie demnächst auf Austrian Wings) eine DC-3 und eine Beech 18 der Schweizer Classic Formation von Hugo Mathys nach Wiener Neustadt gebracht. Die Anwesenheit der beliebten Oldtimer sprach sich in der Spotterszene schnell herum und so pilgerten zum gestrigen Abflug zahlreiche Fotografen zum Flugplatz Ost der "Allzeit Getreuen", wie Wiener Neustadt auch genannt wird. Zunächst ließ die Beech 18 ihre Motoren an und rollte zur Tankstelle. Danach erfolgte der Start-up der beiden Sternmotoren der DC-3, die bereits am Samstag getankt hatte. Während die Beech noch tankte, hob die DC-3 auf der Piste 27 ab. Kurz nach 13 Uhr beschleunigte dann auch die Beech 18 und startete zum Heimflug in die Schweiz.
Fotoimpressionen
(red)