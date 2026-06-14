Spottertipp: Legendäre DC-3 und Beechraft 18 am Flugplatz Wiener Neustadt Ost

Die Motorflugunion Klosterneuburg feierte am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen (gesonderter Bericht folgt) und brachte aus diesem Anlass gleich zwei historische Oldtimer nach Wiener Neustadt Ost (LOAN). Zunächst traf die DC-3, N431HM, Baujahr 1943 ein, danach folgte die Beechraft 18, N184KP. Beide Flugzeuge gehören zur Classic Formation des Schweizer Unternehmers Hugo Mathys, der auch selbst regelmäßig im Cockpit sitzt. Seine DC-3 war vor 12 Jahren auch beim großen DC-3-Fly-In auf dem Flughafen Salzburg zu Besuch, das vom First Austrian Dakota Club veranstaltet wurde.

Die DC-3 revolutionierte den zivilen Luftverkehr der 1930er und 1940er Jahre. Dieses Flugzeug ist Baujahr 1943.

Die DC-3 soll den Flugplatz Wiener Neustadt Ost heute gegen 12:30 Uhr verlassen. Zur Stunde befindet sich auch noch die Beech 18 vor Ort. Vermutlich wird sie ebenfalls um die Mittagszeit in Richtung Schweiz starten.

Austrian Wings wünscht allen Spottern "Gut Licht".

(red)