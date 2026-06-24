Graz: Höhenflug auf zwei Beinen für den karitativen Zweck

Der Graz Airport Run 2026 mit seinen 800 Startplätzen war in zehn Tagen ausverkauft. Liegt es „nur“ an der außergewöhnlichen Location? Oder auch an der Tatsache, dass sich jeder Schweißtropfen lohnt, da durch den Lauf kranken Kindern neue Hoffnung geschenkt werden kann?

Hinweis: Die Gender-Form, welche der Flughafen Graz als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in seiner Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert das Management und die Presseabteilung des Flughafens Graz auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

„Seit 5 Jahren führen wir nun schon diesen Lauf durch“, informieren Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Graz Airport, „und die Begeisterung dafür scheint nicht ab- sondern eher zuzunehmen. Das zeigt uns, dass bei vielen Sportbegeisterten das Herz am rechten Fleck, nämlich für die gute Sache schlägt. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass der Flughafen als Eventlocation noch nichts von seiner Faszination verloren hat.“

Aus 800 werden 20.000 Euro

Anschließend an den Lauf wurde Christine Drechsler, der Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum ein Scheck über 20.000, - Euro von den beiden Geschäftsführern des Graz Airport übergeben.

„Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren des Grazer Airport Runs, die Partnerbetriebe und alle Läufer, die nicht nur ihre eigenen Grenzen überwunden haben, sondern auch Träume von Kindern in Österreich erfüllen! Jeder Schritt, jeder Schweißtropfen und jeder gelaufene Kilometer schenkt Kindern, die mit schwerer Erkrankung oder Behinderung leben, unvergessliche Momente der Freude und Hoffnung. Danke für die großzügige Spende!“ erklärt Christine Drechsler, Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum.

Gemeinsam sind wir stark

Ohne seine Sponsoren könnte der Lauf nicht in dieser Qualität durchgeführt werden; Wir danken daher den vielen, die – und das teilweise schon seit Jahren - diese Veranstaltung unterstützen, so der Airport in einer Aussendung: air bp, APCOA, Bauunternehmung Granit, British Airways Euroflyer, Cargo Center Graz, DSV, Erlebnisregion Graz, Eurowings, Gebrüder Weiss, GRAWE, GRUBER-reisen, Gösser, Heinemann Duty Free, Kühne+Nagel, Lagardère, logwin, Mein Bezirk, Peterquelle, Planai Schladming, Rhomberg Reisen, Saubermacher, SP-aircargosolutions, Stadt Graz, Steiermärkische Sparkasse, TUI

(red TT / GRZ)