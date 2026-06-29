Graz - Hurghada im Winter gesichert

Hurghada in Ägypten gehört zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Fluggäste ab Graz, vor allem in der kälteren Jahreszeit. Im kommenden Winterflugplan übernimmt die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines die Verbindung mit den Flugtagen Montag und Mittwoch mit Abflug in Graz um 14:00 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass es so schnell gelungen ist, einen Ersatz für Eurowings auf dieser Strecke zu finden, die sehr gerne ab Graz gebucht wird“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Besonders auch, da wir mit Corendon Airlines einen guten und verlässlichen Partner haben.“

Corendon Airlines bietet seit Jahren Direktflüge ab Graz an. Derzeit fliegt sie die Fluggäste ab Graz zweimal pro Woche, jeweils dienstags und freitags, nach Heraklion auf Kreta.

„Hurghada gehört seit vielen Jahren zu den gefragtesten Reisezielen deutschsprachiger Urlauber in den Wintermonaten“, sagt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Mit der Verbindung ab Graz stellen wir sicher, dass Reisende aus der Steiermark auch künftig von einer komfortablen Direktanbindung an das Roten Meer profitieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Österreich, wo wir an fünf Flughäfen vertreten sind, weiter aus.“

(red / GRZ)