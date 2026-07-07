Air Baltic verlängert die Verbindung Tallinn–Wien in den Winterflugplan

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat bekannt gegeben, dass sie ihre Direktverbindung zwischen Tallinn (Estland) und Wien (Österreich) auch im kommenden Winterflugplan fortführen wird. Damit wird die Strecke zu einer ganzjährigen Verbindung zwischen den Hauptstädten Estlands und Österreichs.

Im kommenden Winterflugplan wird die Strecke bis zu zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient und bietet Reisenden komfortable Verbindungen für Urlaubs-, Geschäfts- sowie Familien- und Besuchsreisen.

Während des aktuellen Sommerflugplans wird die Verbindung zwischen Tallinn und Wien bis zu dreimal wöchentlich – jeweils montags, mittwochs und freitags – angeboten. Insgesamt bietet Air Baltic in diesem Jahr 29 Direktverbindungen ab Tallinn an. Mit einem Streckennetz von mehr als 80 Destinationen in Europa und darüber hinaus verbindet Air Baltic die baltischen Staaten mit zahlreichen internationalen Zielen.

Den vollständige Flugplan findet man auf der Website von Air Baltic unter www.airbaltic.com.

(red TT / BT)