Heute und morgen wieder Sommerkino am Flugplatz Spitzerberg

Gleich zwei Tage hintereinander - heute (3. Juli) und morgen (4. Juli) heißt es nach Sonnenuntergang “Film ab!” Gezeigt werden im Open-Air-Kino ab ca. 21:00 Uhr die folgenden Filme:
Freitag: “Rocketeer”
Samstag: “Firefox” mit Clint Eastwood oder “Tollkühne Flieger” mit Robert Redford *
"Freut Euch auf eine interessante Filmauswahl rund um die Fliegerei, entspannte Stimmung unter freiem Himmel und gemütliche Stunden mit Familie und Freunden", heißt es vom Flugsportzentrum Spitzerberg.
Für das leibliche Wohl sorgen Kati und Gabriel vom Flugplatzrestaurant Icarus.
(red)