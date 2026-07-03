Heute und morgen wieder Sommerkino am Flugplatz Spitzerberg

Wie schon im vergangenen Jahr lockt der Flugplatz Spitzerberg auch heuer wieder mit einem Luftfahrt-Open-Air-Kino direkt am Vorfeld.

Gleich zwei Tage hin­ter­ein­an­der - heute (3. Juli) und morgen (4. Juli) heißt es nach Son­nen­un­ter­gang ​“Film ab!” Gezeigt wer­den im Open-Air-Kino ab ca. 21:00 Uhr die fol­gen­den Fil­me:

Frei­tag: ​“Rocke­teer”

Sams­tag: ​“Fire­fox” mit Clint Eastwood oder ​“Toll­küh­ne Flie­ger” mit Robert Redford *

"Freut Euch auf eine interessante Film­aus­wahl rund um die Fliegerei, ent­spann­te Stim­mung unter frei­em Him­mel und gemüt­li­che Stun­den mit Fami­lie und Freun­den", heißt es vom Flugsportzentrum Spitzerberg.

Für das leibliche Wohl sorgen Kati und Gabriel vom Flugplatzrestaurant Icarus.

(red)