Spitzerberger Flieger als Attraktion bei Hochzeitsfeier

Dass der schönste Tag im Leben zweier Menschen kürzlich unvergesslich wurde, das war auch dem Team vom Flugsportzentrum Spitzerberg zu verdanken.

Vor der malerischen Kulisse der Orangerie von Schloss Esterhazy in Eisenstadt feierte ein oberösterreichisches Brautpaar kürzlich den schönsten Tag im Leben. Was die Frischvermählten nicht ahnten - eine Freundin hatte ein ganz besonderes Geschenk für sie organisiert, umgesetzt von der Mannschaft des Flugsportzentrums Spitzerberg.

Nachdem die Organisatorin erfolglos bei mehreren Flugplätzen vorgesprochen hatte, kam sie mit dem Obmann der Spitzerberger Flieger, Harry Binder, ins Gespräch. Sie wollte dem Brautpaar den Überflug einer Maschine mit Glückwunsch-Banner schenken. Nachdem die Dame das Banner organisiert hatte, stellten sich Harry Binder und Otmar Kaufmann vom Spitzerberg der fliegerischen Herausforderung. Denn die Größe des Banners und die Hitze des heurigen Sommers machten den Einsatz der viersitzigen Robin DR 400 OE-KUI erforderlich. Pilot Otmar Kaufmann erarbeitete für sich selbst ein professionelles Sicherheitskonzept und eine professionelle Flugvorbereitung.

Das zweiteilige Banner war das größte, das je von einem Piloten des Flugsportzentrums Spitzerberg geschleppt wurde.

Für Otmar Kaufmann im Cockpit bedeutete dieser Einsatz höchste Konzentration.

Unter Einhaltung der gesetzlichen Mindestflughöhe ging es dann am "großen Tag" vom Spitzerberg nach Eisenstadt, wo die OE-KUI auf die gesetzlich zulässige Mindestflughöhe absank und mehrere Runde über der - freudig überraschten - Hochzeitsgesellschaft drehte.

Mit einem "wing wave" verabschiedete sich Kaufmann nach dem letzten Überflug von den Feiernden und kehrte zum Spitzerberg zurück, wo er wenig später wohlbehalten landete.

Text & Fotos: Patrick Huber