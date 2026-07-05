Reisegruppe aus Asien übernachtete am Flugsportzentrum Spitzerberg

Das Flugsportzentrum Spitzerberg ist nicht nur eine Wiege der österreichischen Luftfahrt, sondern hat sich mittlerweile auch als Hotel etabliert.

Nach der Übernahme des Flugplatzes Spitzerberg durch Red Bull im Jahr 2016 wurde die gesamte Infrastruktur einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Die früheren Schlafsäle der Segelflugschüler wurden zu einem gediegenen Hotel/Motel umgebaut, das sich aufgrund seiner ausgezeichneten Lage zwischen Niederösterreich, dem Burgenland und der Slowakei großer Beliebtheit erfreut.

Am Abend des 4. Juli 2026 traf spätabends ein Reisebus mit einer Gruppe Koreaner ein, die das Hotel am Flugsportzentrum Spitzerberg gebucht hatten. Das Hotel verfügt eigentlich über Self-Check-In, doch Gastfreundschaft wird am Spitzerberg seit jeher groß geschrieben - und so unterstützten Mitarbeiter des bis weit über die Flugplatzgrenzen hinaus bekannten Flugplatz-Restaurants Icarus die Gäste aus Asien beim Check-In.

(red)