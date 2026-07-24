Rumänien schießt russische Terror-Drohne ab

Zum wiederholten Mal ist eine vom Terrorstaat Russland abgefeuerte Drohne in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Ein Kampfjet der rumänischen Luftwaffe schoss den Flugkörper ab, ehe er Schaden anrichten konnte.

Seit Beginn des kriminellen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als vier Jahren drangen immer wieder russische Raketen und Drohnen in unbeteiligte europäische Länder ein. Teilweise starben dadurch auch Menschen.

Wie Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf X (Twitter) postete, schoss jetzt ein rumänisches Kampfflugzeug erstmals eine solche russische Drohne aktiv ab.

"APA: Rumänien hat erstmals eine in den Luftraum des Landes eingedrungene, aller Wahrscheinlichkeit nach russische Drohne abgeschossen. Ein F16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe hat gegen 11.00 Uhr eine in den Luftraum des Landes eingedrungene Drohne abgeschossen, die in Richtung der Stadt Buzau unterwegs war", so Bauer auf X.

(red MR, CvD)