Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig bei ukrainischer Antonov

Der Flughafen Leipzig ist ein wichtiges Drehkreuz der ukrainischen Antonov Airlines. Dort wurde jetzt eine Drohne mit militärischem Sprengstoff entdeckt. Ermittlungen laufen.

Mitten in der Nacht kreiste eine mit Semtex-Sprengstoff beladene Drohne nahe einer ukrainischen Antonov 124 über dem Leipziger Flughafen. Einen Busfahrer der - nichts von dem Sprengstoff ahnend - die Drohne entdeckte und sie zu Boden drückte ist es vermutlich zu verdanken, dass es kein Inferno am Flughafen gab.Semtex wird zwar auch im zivilen Bereich verwendet, gilt aber primär als militärischer Sprengstoff.

Die deutschen Behörden ermitteln nun. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Russland oder von Russland gesteuerte Kräfte hinter dem versuchten Sprengstoffanschlag stehen.

(red GN, MK, CvD, GS, BW)