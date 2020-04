Mit Video: Antonov AN-124 der Antonov Airlines am Flughafen Wien Schwechat zu Besuch

Eines der größten Transportflugzeuge der Welt, eine Antonov AN-124, landete gestern Nachmittag auf dem Flughafen der österreichischen Bundeshauptstadt. Grund des Besuches war der Kampf gegen die weltweite Corona-Pandemie. Die Maschine kam aus Shanghai (mit Zwischenlandungen in Almaty und Tiflis) und brachte medizinische Schutzausrüstung nach Wien, die direkt am Vorfeld in bereitstehende Lkw verladen wurde.

Die imposante AN-124 in Wien - zum Abspielen des Videos bitte in das Vorschaubild klicken

Bei dem Flugzeug handelte es sich um die UR-82007. Die Maschine wurde 1987 an die sowjetische Luftwaffe ausgeliefert und flog dort als CCCP-82007. Nach dem Ende des Sowjetreiches ging der Vierstrahler zurück an den Hersteller und wird heute vom Antonov Design Bureau für weltweite Frachteinsätze verchartert.

Die AN-124 kann bis zu 150 Tonnen Nutzlast befördern, ist 69,10 Meter lang und hat eine Spannweite von 73,3 Metern. Das maximale Startgewicht liegt bei rund 400 Tonnen.

Heute Vormittag soll die UR-82007 den Flughafen Wien wieder verlassen.

Fotoimpressionen:

(red)