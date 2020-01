Iran: Erneut Demonstrationen gegen Lügen-Regime

Wie schon am Samstag, demonstrierten auch heute zahlreiche Iraner gegen das Mullah-Regime und die Revolutionsgarden, die für den Abschuss des Ukraine Fluges PS 752 mit 176 Toten verantwortlich sind. Tagelang hatte das Regime in Teheran die Weltöffentlichkeit belogen und seine Schuld geleugnet - doch unter der Last erdrückender Beweise gestand das Regime schließlich ein, dass der Abschluss durch die Revolutionsgarden versehentlich erfolgt sei.

Um der Opfer zu gedenken und gegen das Regime zu demonstrieren, gingen trotz massiver Polizei- und Geheimdienstpräsenz heute Abend wieder im ganzen Land Iraner auf die Straße und skandierten Parolen wie "Tod dem Diktator" und "Wir wollen keine Herrschaft der Revolutionsgarden."

Um den Zustrom weiterer Demonstranten zu verhindern, wurde der U-Bahnbetrieb teilweise eingestellt. Westliche Kamerateams erhalten keine Dreherlaubnis. Hundertschaften von Polizisten und Geheimdienstmitarbeitern überwachten die Demonstrationen.

Die iranische Gesellschaft ist tief gespalten. Während die Macht fest in den Händen der islamischen Fundamentalisten liegt, fordert vor allem die Jugend mehr Freiheiten und ein Ende der "steinzeitlichen" Auslegung des Islam, der das gesamte Leben der Menschen im Iran durchdringt.

(red)