Coronavirus: Österreicher dürfen nicht mehr nach Israel

Mit sofortiger Wirkung dürfen Reisende aus Österreich nicht mehr nach Israel einreisen. Ebenso betroffen sind Passagiere aus Deutschland, Frankreich, Spanien und der Schweiz. Österreicher, die dennoch nach Israel einreisen wollen, müssen in eine 14-tägige Quarantäne.

Damit reagiert die israelische Regierung auf die Ausbreitung des Coronavirus'. Ab Wien gab beziehungsweise gibt es heute vier Flüge zwischen dem Flughafen Schwechat und Tel Aviv. Der erste Flug, eine Wizz Air Maschine, startete um 12:30 in Wien, die um 13:05 Uhr gestartete AUA-Maschine hat Israel ebenfalls bereits erreicht. Noch in der Luft - nahe Zypern - befindet sich der LaudaMotion-Flug OE 186. Ob der A320 den Flug bis Israel fortsetzt oder umgeleitet wird und ohne Landung in Tel Aviv nach Wien zurück kehrt, ist unklar.

Bleibt noch der vierte für heute geplante Flug, die AUA-Maschine mit Planabflug um 20:25 Uhr: Ob sie abhebt, ist nicht bekannt. "Wir evaluieren derzeit die Situation", erklärte eine AUA-Sprecherin telefonisch gegenüber Austrian Wings.

(red)