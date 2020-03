Coronavirus: Wizz Air streicht Israel-Flugplan zusammen

Wizz Air gab heute bekannt, dass aufgrund des kürzlich durch den Ausbruch des COVID-19-Virus (Coronavirus) verursachten israelischen Reiseverbots die Airline ihren Flugplan neu ausgerichtet hat, was zu einigen Stornierungen auf den Strecken Wien-Tel Aviv und Wien-Eilat führt. Wizz Air bittet alle Fluggäste, sich vor der Reise nach Israel über die aktuellen Reiseverbotsrichtlinien der israelischen Behörden zu informieren.

Fluggäste mit Buchungen, die von der Flugplanänderung betroffen sind, werden automatisch zum frühestmöglichen Zeitpunkt, jedoch mindestens 14 Tage vor dem ursprünglichen Flugdatum, informiert und auf eine Alternativstrecke umgebucht. Kunden, die direkt auf wizzair.com oder der mobilen App der Fluggesellschaft gebucht haben, erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, in der ihnen die kostenlose Umbuchung oder die volle Rückerstattung oder eine 120 prozentige Rückerstattung des ursprünglichen Flugpreises in Form einer WIZZ-Gutschrift angeboten wird. Passagiere, die über Reisebüros - einschließlich Online-Reisebüros - buchen, werden gebeten, sich für weitere Einzelheiten mit dem jeweiligen Reisebüro in Verbindung zu setzen.

