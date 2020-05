LaudaMotion droht Belegschaft in Deutschland: Keine Mai-Gehälter

In Deutschland betreibt Ryanair unter dem Label LaudaMotion die zwei größten Basen in Düsseldorf und Stuttgart. Nach der Ankündigung der Schließung der Wiener Basis am 21. Mai, hieß es seitens Ryanair, dass die deutschen Basen bestehen bleiben sollen.

Doch nun teilte die Geschäftsführung laut der Gewerkschaft Verdi den Mitarbeitern in Deutschland mit, dass man Ende Mai keine Gehälter mehr auszahlen könne und möglicherweise der Betrieb ganz eingestellt werde. Denn die Kurzarbeit für LaudaMotion-Beschäftigte in Deutschland sei von den zuständigen staatlichen Stellen abgelehnt worden.

(red)