Polizeihubschrauber-Absturz in Texas: Beamter tot

Ein mit zwei Beamten besetzter Polizeihelikopter ist gestern in Houston, Texas (USA) abgestürzt.

Die Hubschrauberbesatzung befand sich in den frühen Morgenstunden, gegen 2 Uhr, auf einem Suchflug. Ein Augenzeugenvideo zeigt, dass sich der einmotorige Hubschrauber vom Typ Hughes 369E (MD 500), Reg.: N8375F, im Flug plötzlich unkontrolliert zu drehen begann, bevor er - wie Anwohner berichten - mit der Zelle voran auf das Gelände einer Wohnsiedlung stürzte.

Feuerwehrkräfte benötigten eine Stunde, um die eingeschlossenen Beamten mit schwerem Rettungsgerät aus dem Wrack zu befreien. Der Pilot, Chase Cormier, wurde in kritischem Zustand per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und notoperiert. Der ebenfalls an Bord befindliche Tactical Flight Officer Jason Knox überlebte den Absturz nicht. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei kleine Kinder.

Von den Anwohnern des Siedlungsgebiets, in das die Maschine stürzte, wurde niemand verletzt.

(red CvD / Aig)